தீபாவளிக்கு டாஸ்மாக்கில் சேல்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? கேட்டா ஷாக் ஆகிடுவிங்க..!

சென்னை,
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சிறப்பு மது விற்பனையில், அரசு டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் 2 நாட்களில் மட்டும் மொத்தம் ரூ.441.38 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மதுபான விற்பனை களைகட்டியது. இதில் தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான 7-ம் தேதி ரூ.234.75 கோடிக்கும், தீபாவளிப் பண்டிகை நாளான 8-ம் தேதி ரூ.206.63 கோடிக்கும் மதுபானங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.
மாநிலத்தின் 5 மண்டலங்களில் அதிகபட்சமாகத் திருச்சி மண்டலத்தில் விற்பனை பதிவாகியுள்ளது.
* திருச்சி மண்டலம்: ரூ.98.97 கோடி
* சென்னை மண்டலம்: ரூ.95.85 கோடி
* மதுரை மண்டலம்: ரூ.88.38 கோடி
* சேலம் மண்டலம்: ரூ.87.52 கோடி
* கோயம்புத்தூர் மண்டலம்: ரூ.70.66 கோடி
தீபாவளிக்கு மறுநாளான இன்றும் (திங்கட்கிழமை) அரசு விடுமுறை என்பதால், மது விற்பனை தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய விற்பனையையும் சேர்த்து, இந்த தீபாவளிப் பண்டிகை காலத்தின் மொத்த மது விற்பனை சுமார் ரூ.633.38 கோடியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.