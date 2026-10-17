திருப்பூரில் நாய் கண்காட்சி

திருப்பூர்,
திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையில் உலக வெறிநோய் தினத்தை முன்னிட்டு பிரம்மாண்ட நாய் கண்காட்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றன.
உடுமலைப்பேட்டை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் கால்நடை சிகிச்சை வளாகம் சார்பில் இந்த நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் நடைபெற்ற நாட்டு நாய் இனங்கள் கண்காட்சியில், தமிழகத்தின் பெருமைகளான ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை, கன்னி உள்ளிட்ட பல்வேறு பாரம்பரிய நாய் இனங்கள் கம்பீரமாக அணிவகுத்து நின்றன. பார்ப்பவர்களைக் சுண்டி இழுக்கும் வகையில் அமைந்த இக்கண்காட்சியில் மொத்தம் 30 நாய் இனங்கள் பங்கேற்று பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன.
இவற்றில் சிறந்த நாய் இனங்களை நடுவர் குழுவினர் மிக துல்லியமாக மதிப்பீடு செய்து தேர்வு செய்தனர். வெற்றி பெற்ற நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு சான்றுகளும், கோப்பைகளும் அள்ளி வழங்கப்பட்டன.
முன்னதாக, வெறிநோய் தடுப்பு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பிரம்மாண்ட ஊர்வலம் ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் 150-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு, வெறிநோய் தடுப்பு முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டுப் பிரசுரங்களை வீதி வீதியாகச் சென்று பொதுமக்களுக்கு விநியோகித்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து செல்லப் பிராணிகளுக்கான இலவச வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது. இந்த முகாமில் நாய் வளர்ப்பவர்கள் தங்களது செல்லப் பிராணிகளை ஆர்வமுடன் அழைத்து வந்தனர். அதன்படி, 128 நாய்கள் மற்றும் 26 பூனைகள் என மொத்தம் 154 செல்லப் பிராணிகளுக்குப் பாதுகாப்பான முறையில் இலவசமாக வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.
மேலும், செல்லப் பிராணிகளின் முறையான உணவு பழக்கம், ஊட்டச்சத்து தேவைகள், அன்றாட பராமரிப்பு மற்றும் கொடிய நோய் தடுப்பு முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு கண்காட்சியும் அங்கு பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை 920 பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களும், 280-க்கும் மேற்பட்ட செல்லப் பிராணி வளர்ப்பாளர்களும் நேரில் பார்வையிட்டுப் பயன் பெற்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.