உயர் ரக குண்டை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது டி.ஆர்.டி.ஓ.

அரியானா,
அரியானாவின் பஞ்ச்குலா மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்கரில் அமைந்துள்ள, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் (டி.ஆர்.டி.ஓ.) ஒரு மையமான டெர்மினல் பாலிஸ்டிக்ஸ் ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தில் (டி.பி.ஆர்.எல்.) இன்று ஒரு உயர் ரக குண்டு வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது. இந்த சோதனையானது விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியிலும், விமானப்படையின் மூத்த அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையிலும் நடத்தப்பட்டது.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்த சோதனையானது வெற்றிகரமாக அமைந்ததுடன், நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை முழுமையாகப் பின்பற்றியும் செயல்படுத்தப்பட்டது.
திட்டமிடப்பட்ட இந்த சோதனையை முன்னிட்டு, டி.பி.ஆர்.எல்., மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை நிர்வாகம் ஆகியவை ஏற்கனவே உயர் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தன. பாதுகாப்பு நெறிமுறையின் ஒரு பகுதியாக, சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சிறப்பு கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சோதனையின் போது குண்டுச் சிதறல்கள் 1.5 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பறக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு கண்ணோட்டத்தில் 2 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு ஒரு பதற்றமான மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டது. பானு மற்றும் பில்லா கிராம மக்களுக்கு மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுமாறு குறிப்பிட்ட அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன.