குலசை கோவிலில் தசரா விழா: சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை.. பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்வதில் சிரமம்

தூத்துக்குடி,
குலசை முத்தாரம்மன் கோவிலில் தசரா விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நள்ளிரவு நடக்க உள்ளது. இதையொட்டி 3,700 போலீசார் பாதுகாப்பு பணிக்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே குலசேகரன்பட்டினம் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற முத்தாரம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது. ஆண்டு தோறும் குலசை முத்தாரம்மன் கோவிலில் தசரா விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த மக்களும் விரதம் இருந்து வேடம் அணிந்து கோவிலுக்கு செல்வது வழக்கம்.
இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு தசரா திருவிழா கடந்த 11-ந் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவின் சிகர நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நள்ளிரவு நடக்கிறது. இதனை முன்னிட்டு குலசேகரன்பட்டினத்தில் பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். இதனால் போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து உள்ளனர்.
இதனிடையே குலசை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால் அங்கு சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த பல்லாயிரக் கணக்கான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக அங்குள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொது மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர். மேலும் குலசை முத்தாரம்மன் கோவிலுக்கு செல்லும் சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.