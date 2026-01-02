சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி
x
தினத்தந்தி 2 Jan 2026 8:49 PM IST
t-max-icont-min-icon

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை, எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து பேசினார்

சென்னை,

துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டில் 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இன்று சென்னை எம்.ஜி.ஆர். பல்கலைக்கழகத்தின் 34-வது பட்டமளிப்பு விழாவில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டார். விழாவில் பட்டம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பட்டங்களை வழங்கினார். தொடர்ந்து சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் பொது வரவேற்பு விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிலையில், சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து பேசினார். சென்னை கிண்டியில் உள்ள லோக் பவனில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது.

நாளை காலை சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வேலூர் பொற்கோவிலுக்கு செல்கிறார். அங்கு சக்தி அம்மாவின் 50-வது பொன்விழா ஜெயந்தியில் பங்கேற்கிறார். இதனைத்தொடர்ந்து பிற்பகலில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறும் சித்தர் தின விழாவில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொள்கிறார்.


1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X