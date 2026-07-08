ஈரோட்டில் சரக்கு ரெயில் மோதி கல்வி நிறுவன உரிமையாளர் பலி

ஈரோடு,
திருப்பூர் மாவட்டம் முத்தூர் மற்றும் மூலனூர் பகுதியில் பிரபலமான 'விவேகானந்தா' மற்றும் 'கொங்கு' கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிறுவனங்களின் செயலாளராகவும், உரிமையாளராகவும் இருந்தவர் சக்திவேல் (வயது 56). இவர் ஈரோடு மாணிக்கம்பாளையம் பகுதியில் தனது மனைவி ரமணி (47), 16 வயது மகள் மற்றும் 5 வயது ஆண் குழந்தையுடன் வசித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், நேற்று காலை 10:00 மணியளவில் ஈரோடு ரயில் நிலையத்திற்குச் சென்ற சக்திவேல், 2-வது நடைமேடையில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அந்த தண்டவாளத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக ஒரு சரக்கு ரெயில் வேகமாக வந்தது. சக்திவேல் திடீரென தண்டவாளத்தில் இறங்கியபோது, அந்த சரக்கு ரெயில் மோதி அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இந்தத் துயரச் சம்பவம் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்த பயணிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஈரோடு இருப்புப்பாதை ரெயில்வே போலீஸார், சக்திவேலின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கடந்த சில நாட்களாகவே அவர் கடுமையான வேலைப்பளு மற்றும் மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாகவும், இதற்காக மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்ததும் தெரியவந்தது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு புதிய கல்வி நிறுவனம் ஒன்றை நிர்வகிப்பதில் ஏற்பட்ட சுமைகளும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.