தமிழக செய்திகள்

நாமக்கல்லில் முட்டை கொள்முதல் விலை உயர்வு

Published on

நாமக்கல்,

நாமக்கல் மண்டலத்தில் 1,100-க்கும் மேற்பட்ட கோழிப்பண்ணைகள் உள்ளன. இங்கு சுமார் 4 கோடி முட்டையின கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன்மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஏறத்தாழ 3 கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது.

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 535 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இதற்கிடையே இன்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில் அதன் விலையை 5 காசுகள் உயர்த்த முடிவு செய்தனர். இதன் மூலம் முட்டை கொள்முதல் விலை 540 காசுகளாக உயர்ந்து உள்ளது.

மேலும், சென்னையில் ரூ.5.90ஆக முட்டை விலை நிர்ணயம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Namakkal
நாமக்கல்
முட்டை விலை
egg price
முட்டை
egg
Egg price hike
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com