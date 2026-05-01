நாமக்கல்லில் முட்டை கொள்முதல் விலை உயர்வு

நாமக்கல்,
நாமக்கல் மண்டலத்தில் 1,100-க்கும் மேற்பட்ட கோழிப்பண்ணைகள் உள்ளன. இங்கு சுமார் 4 கோடி முட்டையின கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன்மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஏறத்தாழ 3 கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது.
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 535 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இதற்கிடையே இன்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில் அதன் விலையை 5 காசுகள் உயர்த்த முடிவு செய்தனர். இதன் மூலம் முட்டை கொள்முதல் விலை 540 காசுகளாக உயர்ந்து உள்ளது.
மேலும், சென்னையில் ரூ.5.90ஆக முட்டை விலை நிர்ணயம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.