தமிழக செய்திகள்

சட்டவிரோதமான சமூக ஊடக உள்ளடக்கங்கள் மீது தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை

இந்தத் தேர்தல்களில் மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 19 வரை, செயலி மூதல் 3,23,099 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published on

சென்னை,

தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

பொதுத் தேர்தல்கள் மற்றும் இடைத்தேர்தல்கள் 2026: சட்டவிரோதமான சமூக ஊடக உள்ளடக்கங்கள் மீது இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் (ECI) நடவடிக்கை

1. தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000, தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள், 2021 மற்றும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உள்ளிட்ட நடைமுறையிலுள்ள சட்ட விதிகளுக்கு இணங்க, அனைத்து பங்குதாரர்களும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை பொறுப்பான மற்றும் நெறிமுறை சார்ந்த முறையில் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI) மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

2. தவறான அல்லது சட்டவிரோதமான AI-மூலம் உருவாக்கப்பட்ட (AI-generated) அல்லது திருத்தப்பட்ட உள்ளடக்கங்கள் குறித்து சமூக ஊடக தளங்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்ட 3 மணி நேரத்திற்குள் அவற்றின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் மேலும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

3. அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் தேர்தல் பிரசாரப் பிரதிநிதிகள், பிரசாரத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட அல்லது AI-மூலம் மாற்றப்பட்ட எந்தவொரு உள்ளடக்கமும், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் வாக்காளர் நம்பிக்கையைப் பேணுவதற்காக "AI-மூலம் உருவாக்கப்பட்டது" (AI-Generated), "டிஜிட்டல் முறையில் மேம்படுத்தப்பட்டது" (Digitally Enhanced) அல்லது "செயற்கை உள்ளடக்கம்" (Synthetic Content) எனத் தெளிவாக அடையாளப்படுத்தப்படுவதையும், அதனுடன் அதை உருவாக்கிய அமைப்பின் விவரத்தையும் வெளியிடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

4. அசாம், கேரளா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெற்று வரும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறும் வகையிலான பதிவுகள், சட்டம் ஒழுங்கைச் சீர்குலைக்கக்கூடிய அல்லது சீர்குலைக்கும் திறன் கொண்ட சமூக ஊடகப் பதிவுகள், வாக்குப்பதிவு செயல்முறைக்கோ அல்லது தேர்தல் இயந்திரங்களுக்கோ எதிராகப் பரப்பப்படும் தவறான தகவல்கள் போன்ற சமூக ஊடக உள்ளடக்கங்கள், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத் தகவல் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரிகளால் கண்காணிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

5. அதன்படி, 2026 மார்ச் 15-ம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, தற்போதைய தேர்தல்களில் இது போன்ற 11 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சமூக ஊடகப் பதிவுகள்/ இணைய முகவரிகள் (URL) கண்டறியப்பட்டு, உள்ளடக்கங்களை நீக்குதல், முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR), விளக்கங்கள் மற்றும் மறுப்புகள் உட்பட உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

6. மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951-ன் பிரிவு 126-ன் கீழ் உள்ள விதிகளையும் ஆணையம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. இதன்படி, வாக்குப்பதிவு முடிவதற்கு முன்னதாக 48 மணி நேர அமைதி காலத்தில் (silence period) தேர்தல் தொடர்பான எந்தவொரு விஷயத்தையும் வாக்குப்பதிவு பகுதிகளில் காட்சிப்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. தொலைக்காட்சி, வானொலி, அச்சு மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட ஊடக நிறுவனங்கள் இந்த விதிகளையும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.

7. கூடுதலாக, குடிமக்கள்/அரசியல் கட்சிகள்/வேட்பாளர்கள் ECINET-ல் உள்ள C-Vigil தொகுதி (Module) மூலம் தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல்களைப் புகார் செய்யலாம். இந்தத் தேர்தல்களில் மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 19 வரை, C-Vigil செயலியைப் பயன்படுத்தி 3,23,099 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் 3,10,393 புகார்கள், அதாவது 96.01% புகார்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 100 நிமிட காலக்கெடுவிற்குள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையம்
Election Commission

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com