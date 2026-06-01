மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலில் தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன் வேட்புமனு தாக்கல்

உலகிலேயே அதிகத் தேர்தல்களில் போட்டியிட்டுத் தோல்வியுற்றதற்காக லிம்கா சாதனைகள் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
சேலம்,

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரைச் சேர்ந்தவரும், இதுவரை 253 தேர்தல்களில் போட்டியிட்டுத் தோல்வியடைந்து 'தேர்தல் மன்னன்' என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படுபவருமான கே. பத்மராஜன், தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை (Rajya Sabha) இடத்திற்கான இடைத்தேர்தலில் தற்போது சுயேட்சையாகத் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

கடந்த 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் உள்ளாட்சித் தேர்தல், சட்டமன்றத் தேர்தல், நாடாளுமன்றத் தேர்தல் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் எனப் பல நிலைகளில் களம் கண்டு, உலகிலேயே அதிகத் தேர்தல்களில் போட்டியிட்டுத் தோல்வியுற்றதற்காக லிம்கா சாதனைகள் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இவர்; அண்மையில் நடந்து முடிந்த தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தார். தனது தோல்வி பயணத்தை தொடர்வதையே ஒரு சுவாரசியமான சாதனையாக மாற்றி வரும் பத்மராஜன், நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினருக்கான இந்த இடைத்தேர்தலிலும் சுயேட்சை வேட்பாளராக வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருப்பது ஒட்டுமொத்த அரசியல் வட்டாரத்திலும் மீண்டும் ஒரு கவன ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

