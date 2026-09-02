தமிழக செய்திகள்

அடையாறு கோட்டத்தில் நாளை மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

மின்சாரத் துறை சார்ந்த குறைகளை தெரிவித்து நிவாரணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்
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சென்னை,

அடையாறு கோட்டத்தில் நாளை மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெறும். இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

மின் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

அடையாறு கோட்ட மின் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நாளை (வியாழக்கிழமை) காலை 10.30 மணிக்கு செயற்பொறியாளர்/ அடையாறு, தரைதளம், 110/33-11 கி.வோ, வேளச்சேரி துணை மின் நிலைய வளாகம், வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, வேளச்சேரி, சென்னை - 42 அமைந்துள்ள விலாசத்தில் நடைபெற உள்ளது.

பொதுமக்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்கள் மின்சாரத் துறை சார்ந்த குறைகளை தெரிவித்து நிவாரணம் பெற்று கொள்ளலாம் என மேற்பார்வை பொறியாளர்/சென்னை மின்பகிர்மான வட்டம் /அடையாறு (தெற்கு-II) கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை
அடையாறு
Adyar
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மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்
Electricity Consumer Grievance Redressal Meeting
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Daily Thanthi
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