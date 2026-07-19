தமிழகத்தில் மின் தேவை புதிய உச்சம்: ஒரே நாளில் மின் நுகர்வு 475.45 மில்லியன் யூனிட்டாகப் பதிவு

சென்னை,
தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் மற்றும் வளிமண்டல மாறுபாடு காரணமாக மின்சாரப் பயன்பாடு முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மிகக் கடுமையான புதிய வரலாற்று உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
கடந்த புதன்கிழமை 472.263 மில்லியன் யூனிட்களாகவும், வியாழக்கிழமை 473.572 மில்லியன் யூனிட்களாகவும், வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாளில் மட்டும் மாநிலம் முழுவதும் 475.45 மில்லியன் யூனிட்டுகள் மின்சாரம் நுகரப்பட்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
கோடைகால உச்ச நுகர்வான 471.46 மில்லியன் யூனிட் அளவை இந்த ஜூலை மாத பயன்பாடு முறியடித்துள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை குறைந்ததால் ஏற்பட்ட கடுமையான புழுக்கம் மற்றும் ஏசி, கூலர்களின் அதீத பயன்பாடு.
இந்த இமாலய தேவையை எதிர்கொள்ள காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின்சாரம் சுமார் 150 மில்லியன் யூனிட் பெருமளவில் கைகொடுத்துள்ளது. காற்றாலை மின்சாரம் மட் டும் இதுவரை 15 நாட்களுக்கு மேல் 100 மில்லியன் யூனிட்களுக்கும் கூடுதலாக கிடைத்துள்ளது.
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மின் தேவையால் மின்சார கட்டமைப்பு சவால்களை எதிர்கொண்டாலும், தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க வாரியம் கூடுதல் ஊழியர்களை நியமித்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் பரவலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், வரும் நாட்களில் மின் நுகர்வு கணிசமாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.