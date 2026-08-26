தமிழக செய்திகள்

ஈரோடு: கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை; வாலிபருக்கு 4 ஆண்டு சிறை

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி பகுதியில் தியேட்டரில் திரைப்படத்தின் இடைவேளையின்போது கல்லூரி மாணவிக்கு வாலிபர் ஒருவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
மாணவிககு பாலியல் தொல்லை, சிறை தண்டனை.
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ஈரோடு,

ஈரோடு மாவட்டத்தில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் தொடர்புடைய வாலிபருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி பகுதியில் கடந்த 14-10-2023 அன்று தியேட்டரில் திரைப்படத்தின் இடைவேளையின்போது கல்லூரி மாணவிக்கு வாலிபர் ஒருவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.

வாலிபருக்கு 4 ஆண்டு சிறை

இதுதொடர்பான வழக்கில், கவுந்தப்பாடியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் (வயது 27) என்பவரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர். ஈரோடு மகளிர் கோர்ட்டில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சி.சொர்ணகுமார், குற்றவாளிக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.

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Daily Thanthi
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