ஈரோடு: தாளவாடியில் விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானை

ஈரோடு,
ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி மலைப்பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவில் விவசாய நிலத்திற்குள் காட்டு யானை ஒன்று புகுந்துபயிர்களை சேதப்படுத்திய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட தாளவாடி வனப்பகுதியில் இருந்து, உணவு மற்றும் தண்ணீரைத் தேடி மான், கரடி, சிறுத்தை மற்றும் யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைவது வழக்கம். இந்த நிலையில் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நள்ளிரவு ஒற்றைக் காட்டு யானை ஒன்று வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறியது. அது அருகில் உள்ள விவசாய கிராமத்திற்குள் நுழைந்து, விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்தது.
விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த அந்த யானை, அங்கு பயிரிடப்பட்டிருந்த தென்னை, வாழை உள்ளிட்ட பயிர்களை மிதித்து கடுமையாக சேதப்படுத்தியது. யானையின் நடமாட்டத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக இது குறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள், தங்களின் பிரத்யேக வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சைரன் ஒலிகளை எழுப்பியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் ஒரு மணி நேர தீவிர போராட்டத்திற்கு பிறகு, காட்டு யானை மீண்டும் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்கப்பட்டது.
தாளவாடி சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களில் சமீபகாலமாக காட்டு யானைகளின் ஊடுருவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, வன எல்லையில் அகழிகளைச் சீரமைக்க வேண்டும் என்றும், சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு அரசு விரைவாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.