ஈரோடு: மது போதையில் அரசு பேருந்தின் கண்ணாடியை உடைத்த இளைஞர் கைது

ஈரோடு,
ஈரோடு மாவட்டம் கோபி அடுத்த தான்தோன்றியம்மன் கோவில் வீதியைச் சேர்ந்த இளைஞர் கார்த்திகேயன், மது அருந்திவிட்டு பெருந்துறையில் இருந்து கோபிசெட்டிபாளையம் நோக்கி வந்த அரசு நகரப் பேருந்தில் பயணித்துள்ளார். இந்நிலையில் மொடச்சூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்தை சரியாக நிறுத்தவில்லை எனக் கூறி, ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் மதுபோதையில் கார்த்திகேயன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
மேலும் அவர் பேருந்தை நிறுத்தாமல் சென்றால் கண்ணாடியை உடைத்து விடுவேன் என மிரட்டியுள்ளார். அந்த பேருந்து மொடச்சூர் வந்ததும் கீழே இறங்கிய கார்த்திகேயன், ஆத்திரத்தில் பேருந்தின் முன்பக்கக் கண்ணாடியை அடித்து உடைத்துள்ளார். இதில் கண்ணாடி முற்றிலும் நொறுங்கியதால், பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுகுறித்து ஓட்டுநர் அளித்த புகாரின் பேரில், கோபி போலீசார் கார்த்திகேயனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.