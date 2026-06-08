பெங்களூரு-ஆந்திரா இடையிலான எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவை நீட்டிப்பு

சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
பயணிகளின் வசதிக்காக எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவை நீட்டிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, பெங்களூருவில் இருந்து வருகிற 13-ந் தேதியில் இருந்து 27-ந் தேதி வரை (சனிக்கிழமை மட்டும்) ஆந்திர மாநிலம் நரசாபூருக்கு சிறப்பு ரெயில் (07154) இயக்கப்படுகிறது.
மேலும் இந்த ரெயில் ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி வழியாக இயக்கப்படும். இதே போல, நரசாபூரில் இருந்து வருகிற 12-ந் தேதியில் இருந்து 26-ந் தேதி வரை (வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்) பெங்களூருவிற்கு சிறப்பு ரெயில் (07153) இயக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.