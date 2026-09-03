தமிழக செய்திகள்

தாம்பரம்-நெல்லை சிறப்பு ரெயில் சேவை நீட்டிப்பு

தாம்பரம்-நெல்லை இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
தாம்பரம்-நெல்லை சிறப்பு ரெயில் சேவை நீட்டிப்பு
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சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது;

தாம்பரம்-நெல்லை

* நெல்லையில் இருந்து தாம்பரம் வரும் சிறப்பு ரெயில் (06166), வருகிற 6-ந்தேதி முதல் 27-ந்தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வரையிலும், மறுமார்க்க மாக, தாம்பரத்தில் இருந்து நெல்லை செல்லும் சிறப்பு ரெயில் (06165), வருகிற 7-ந்தேதி முதல் 28-ந்தேதி (திங்கட்கிழமை) வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

* நெல்லையில் இருந்து தாம்பரம் வரும் சிறப்பு ரெயில் (06070), இன்று (3-ந்தேதி) முதல் அக்டோபர் 29-ந்தேதி வரையிலும், மறுமார்க்கமாக, தாம்பரத்தில் இருந்து நெல்லை செல்லும் சிறப்பு ரெயில் (06069), நாளை (4-ந்தேதி) முதல் அக்டோபர் 30-ந் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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