தூத்துக்குடி எஸ்.பி. பெயரில் போலி முகநூல் பக்கம்; பண மோசடி முயற்சி: பொதுமக்களுக்கு காவல்துறை எச்சரிக்கை

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி. மதன் பெயர் மற்றும் புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் சிலர் போலி முகநூல் (Facebook) பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தத் திரிக்கப்பட்ட பக்கத்தின் மூலம் பொதுமக்களிடம் பண உதவி கேட்டும், பல்வேறு மோசடி வேலைகளில் ஈடுபட்டும் வருவது போலீசாரின் கண்காணிப்பில் தெரியவந்தது.
காவல்துறை உயர் அதிகாரியின் பெயரிலேயே மோசடி நடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த தூத்துக்குடி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார், இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அந்தப் போலி பக்கத்தை உருவாக்கியது யார்? பின்னணியில் இருக்கும் கும்பல் எது? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காவல்துறை தரப்பில் விடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
காவல்துறை அதிகாரிகள் யாரும் முகநூல் அல்லது சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக பொதுமக்களிடம் பணம் கேட்கமாட்டார்கள். அதிகாரிகளின் பெயரில் வரும் பண கோரிக்கைகளையோ அல்லது மிரட்டல்களையோ பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம்.
தெரியாத நபர்களுக்கோ அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய கணக்குகளுக்கோ பணத்தை அனுப்பி ஏமாற வேண்டாம். சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்தும் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.