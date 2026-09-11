காதல் திருமணம் செய்த மகள், மருமகனை வீடு புகுந்து அரிவாளால் வெட்டிய தந்தை: ஆணவக்கொலை முயற்சியா?

தென்காசி,
தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே, பெற்றோரின் எதிர்ப்பை மீறி மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை கரம்பிடித்த மகளையும் அவரது கணவரையும், பெண்ணின் தந்தை வீடு புகுந்து அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டினார்.
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் (வயது 23). நெல்லை மாவட்டம் மேலஅரியநாயகிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் சுஷ்மிதா (வயது 21). இவர்கள் இருவரும் கல்லூரியில் படிக்கும் போது காதலித்து வந்தனர். இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், சுஷ்மிதாவின் குடும்பத்தினர் இவர்களது காதலுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்துள்ளனர்.
எனினும், பெற்றோரின் எதிர்ப்பையும் மீறி கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமணத்திற்குப் பிறகு பாவூர்சத்திரம் அருகே உள்ள சிவகாமிபுரம் கிராமத்தில் வாடகை வீடு எடுத்து தம்பதியினர் தனியாக வசித்து வந்தனர்.
மகள் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்தவரை திருமணம் செய்ததால் சுஷ்மிதாவின் தந்தை முருகன் கடும் ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், நேற்று (வியாழக்கிழமை) இரவு சிவகாமிபுரத்தில் தம்பதியினர் வசித்து வந்த வீட்டிற்குள் தந்தை முருகன் திடீரென அத்துமீறி நுழைந்துள்ளார். அங்கு, கண் இமைக்கும் நேரத்தில் தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து, மருமகன் ஆகாஷை தலை மற்றும் கால்களில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார். அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்து கணவரைப் பாதுகாக்க முயன்ற தனது சொந்த மகள் சுஷ்மிதாவின் கையை, ஆத்திரம் தாங்காமல் முருகன் அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டியுள்ளார்.
இருவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வருவதைக் கண்ட முருகன், தான் ஓட்டி வந்த பைக்கில் தப்பியோடி தலைமறைவானார். ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த காதல் தம்பதியை மீட்ட பொதுமக்கள், உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆஸ்பத்திரிக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து பாவூர்சத்திரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். தலைமறைவாக இருந்த பெண்ணின் தந்தை முருகனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். காதல் திருமணங்களுக்கு எதிரான சாதிய ஆணவம் மீண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் வன்முறையாக வெடித்திருப்பது சமூகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.