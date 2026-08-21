பெண் தூய்மைப் பணியாளர் படுகொலை: திருவேற்காட்டில் பயங்கரம்

சென்னை,
சென்னையை அடுத்த திருவேற்காட்டில் மாநகராட்சி பெண் தூய்மைப் பணியாளர் தலையணையால் முகத்தை அமுக்கிக் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டு, அவரிடமிருந்த 8 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக ஒரு வாலிபரைப் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வந்த ஹேமாவதி (வயது 45). கணவனை இழந்த அவர் திருவேற்காடு பகுதியில் தனியாக வசித்து வந்தார். கடந்த 2 நாட்களாக அவரது வீடு பூட்டப்பட்டிருந்த நிலையில், அங்கிருந்து பலத்த துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது. இதனால் சந்தேகமடைந்த அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக திருவேற்காடு போலீஸ் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது ஹேமாவதி படுக்கையறையில் சடலமாகக் கிடந்தார். அவரது முகம் தலையணையால் அமுக்கப்பட்டதற்கான அடையாளங்கள் இருந்தன. மேலும், அவர் அணிந்திருந்த 8 சவரன் தங்க நகைகள் காணாமல் போயிருந்தன. நகைகளுக்காக அவர் திட்டமிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டதை போலீசார் உறுதி செய்தனர்.
இக்கொலை வழக்கு குறித்து தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில், சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நடமாடிய நித்திஷ் என்ற வாலிபரைப் பிடித்துப் போலீசார் விசாரித்தனர். விசாரணையில், அவரும் அவரது நண்பரான ஆகாஷ் என்பவரும் சேர்ந்து, ஹேமாவதி தனியாக இருப்பதைத் தெரிந்துகொண்டு வீட்டிற்குள் புகுந்து அவரைக் கொலை செய்து நகைகளைக் கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.
இதையடுத்து நித்திஷைக் கைது செய்த போலீசார், அவரிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளைப் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இக்கொலையில் முதன்மைக் குற்றவாளியாகத் தலைமறைவாக இருக்கும் ஆகாஷைப் பிடிக்க போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.