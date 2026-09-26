தூத்துக்குடியில் மீன்கள் வரத்து குறைந்தது; சீலா கிலோ ரூ.1,000-க்கு விற்பனை

தூத்துக்குடி,
கடல் பகுதியில் வீசி வரும் பலத்த காற்று காரணமாக, தூத்துக்குடியில் மீன்களின் வரத்து கடுமையாக குறைந்துள்ளது. இதனால் திரேஸ்புரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்களின் விலை உயர்ந்து, சீலா மீன் கிலோ 1,000 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
தூத்துக்குடி திரேஸ்புரம் நாட்டு படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து வழக்கமாக ஏராளமான மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வது வழக்கம். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் மீனவர்கள் அதிக அளவில் மீன்களுடன் கரை திரும்புவர். ஆனால், இந்த வாரம் கடல் பகுதியில் சூறைக்காற்று வீசியதன் காரணமாக, பெரும்பாலான நாட்டு படகு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்லவில்லை.
நேற்று ஒரு சில படகுகளே கரை திரும்பிய நிலையில், மோசமான வானிலை காரணமாக அவற்றிலும் மிக குறைந்த அளவே மீன்கள் கிடைத்தன. இதனால் திரேஸ்புரம் மீன் ஏல கூடத்திற்கு மீன் வரத்து கணிசமாக குறைந்தது.
தற்போது புரட்டாசி சனிக்கிழமை என்பதாலும், குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு ஏராளமான பொதுமக்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருப்பதாலும், மீன் சந்தையில் பொதுமக்களின் கூட்டம் வழக்கத்தை விட சற்றே குறைவாகவே காணப்பட்டது.
இருந்தபோதிலும், அசைவ பிரியர்களும் வியாபாரிகளும் குறைந்த அளவே வந்திருந்த மீன்களை ஏலம் எடுக்க போட்டி போட்டனர். வரத்து குறைவு காரணமாக மீன்களின் விலை உயர்ந்த போதும், அவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு மீன்களை வாங்கி சென்றனர்.
நேற்று சீலா மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்டதால் கடந்த வாரம் ரூ.1,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது கிலோ ரூ.1000 வரை விலை உயர்ந்தது.
விளை மீன் கிலோ ரூ.600 வரையும், பாறை மீன் கிலோ 450 வரையும், ஊழி மீன் கிலோ ரூ.350 முதல் ரூ.450 வரையும், நண்டு கிலோ ரூ.700 வரையும், சூறை மீன்கள் கிலோ ரூ.200 வரையும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
சாளை மீன் வரத்து முற்றிலுமாக இல்லாததால் ஒரு கூடை ரூ.3,000 வரை விற்பனையானது. மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்ட நிலையிலும் நல்ல விலை கிடைத்ததால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.