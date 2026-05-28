தூத்துக்குடியில் 27 விசைப்படகுகளின் பதிவை ரத்து செய்ய மீன்வளத்துறை நடவடிக்கை

தூத்துக்குடி,
கடல்சார் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் விதிகளின்படி, பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு செய்யப்படாத அனைத்து மீன்பிடி கலன்களும் ஆண்டுதோறும் தங்களது படகுகளின் தகுதி குறித்து அதிகாரிகளிடம் நேரடி ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மீன்பிடி விசைப்படகுகளையும் ஆய்வு செய்யும் பணிகள் கடந்த இரு நாட்களாக தீவிரமாக நடைபெற்றன.
இந்த பணிக்காக மீன்வளத்துறை சார்பில் மொத்தம் 14 சிறப்பு தணிக்கை ஆய்வுக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த அதிகாரிகள் குழுவினர் தூத்துக்குடி மீன்பிடி துறைமுகம், தருவைகுளம் மற்றும் வேம்பார் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு கடற்கரை மற்றும் மீனவ கிராமப் பகுதிகளில் நங்கூரமிட்டிருந்த விசைப்படகுகளில் இறங்கி முழுமையாக நேரடி ஆய்வு நடத்தினர்.
இந்தத் தணிக்கையின் போது, விசைப்படகுகள் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடிக்கத் தகுதியான உடலமைப்பைக் கொண்டுள்ளனவா, படகு எந்திரத்தின் (என்ஜின்) குதிரைத்திறன் வேகம் மற்றும் தன்மை, படகின் அதிகாரப்பூர்வ பதிவு எண், பதிவுப் புத்தகத்தின் அசல் மற்றும் நகல் ஆவணங்கள், தற்போதைய மீன்பிடி உரிமம், விபத்து காப்புறுதிச் சான்றிதழ் மற்றும் டீசல் மானிய புத்தகம் போன்ற அனைத்து அத்தியாவசியத் தரவுகளையும் ஆய்வுக்குழுவினர் மிக நுணுக்கமாக சரிபார்த்தனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக 521 விசைப்படகுகள் மீன்வளத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 494 விசைப்படகுகள் உரிய ஆவணங்களுடன் தணிக்கைக் குழுவினரிடம் ஆய்வுக்குக் காட்டப்பட்டு தகுதிச் சான்று பெற்றன. ஆனால், எஞ்சிய 27 விசைப்படகுகள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி இந்த அரசு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, தணிக்கைக்கு வராத மற்றும் விதிமுறைகளை மதிக்காத அந்த 27 விசைப்படகுகளின் உரிமப் பதிவை உடனடியாக ரத்து செய்வதற்கான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விசைப்படகுகளுக்கான தணிக்கை முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நாட்டுப் படகுகளுக்கான வருடாந்திர நேரடி ஆய்வு வரும் ஜூன் 5-ம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே நாட்டுப்படகு உரிமையாளர்கள் அனைவரும் தங்களது கலன்கள் மற்றும் ஆவணங்களுடன் ஆய்வுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.