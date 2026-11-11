முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஜாமீன் கோரி ஐகோர்ட்டில் மேல்முறையீடு

சென்னை,
சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது சென்னை ஐகோர்ட்டில் ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்த அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளிகளுக்குப் புதிய அனுமதிகள் வழங்குவது மற்றும் பழைய அனுமதிகளைப் புதுப்பித்தல் போன்ற அரசுப் பணிகளுக்காகப் பெருமளவில் லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதன் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர், சுமாராக ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை முறைகேடாகப் பெறப்பட்டதற்கான முகாந்திரங்கள் உள்ளதாகக் கூறி கடந்த அக்டோபர் 26-ம் தேதியன்று முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கானது அரசியல் வட்டாரத்திலும் கல்வித் துறையிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அன்பில் மகேஷ், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையற்றவை என்றும், உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டும் தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று கோரி அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் பலமுறை நீதிமன்றத்தில் மனுக்களைத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணைகள் நிறைவடைந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இவ்வழக்கின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் விசாரணை இன்னும் முழுமையாக நிறைவடையாததை கருத்தில் கொண்டு சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் அன்பில் மகேஷின் ஜாமீன் மனுவை அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளுபடி செய்தது.
சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது சென்னை ஐகோர்ட்டில் ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கை உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என நீதிபதி லட்சுமி நாராயணனிடம் மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் வலியுறுத்தினார்.
அப்போது நீதிபதி, மனுவுக்கு எண்ணிடும் முறை இன்று மதியத்திற்குள் முடிந்துவிட்டால் நாளை விசாரணை நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார். இதன்படி, அன்பில் மகேஷின் மேல்முறையீட்டு மனு நாளை விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.