தமிழக செய்திகள்

தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் இலங்கை முன்னாள் எம்.பி. சுமந்திரன் சந்திப்பு

அண்ணா அறிவாலயத்தில் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று சுமந்திரன் சந்தித்து பேசினார்.
தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் இலங்கை முன்னாள் எம்.பி. சுமந்திரன் சந்திப்பு
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சென்னை,

தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இலங்கை முன்னாள் எம்.பி. சுமந்திரன் இன்று சந்தித்துள்ளார். மரியாதை நிமித்தமாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-

“திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (22.7.2026) காலை, அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கழக அலுவலகத்தில், இலங்கை நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினரும், இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி மூத்த தலைவருமான எம்.ஏ.சுமந்திரன் மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்தார்.”

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மு.க.ஸ்டாலின்
DMK
M.K.Stalin
தி.மு.க.
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