தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் இலங்கை முன்னாள் எம்.பி. சுமந்திரன் சந்திப்பு

சென்னை,
தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இலங்கை முன்னாள் எம்.பி. சுமந்திரன் இன்று சந்தித்துள்ளார். மரியாதை நிமித்தமாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-
“திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (22.7.2026) காலை, அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கழக அலுவலகத்தில், இலங்கை நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினரும், இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி மூத்த தலைவருமான எம்.ஏ.சுமந்திரன் மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்தார்.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.