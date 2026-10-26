நொய்யல் ஆற்றில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு: தரைப்பாலம் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து துண்டிப்பு.

திருப்பூர்,
திருப்பூர் மாவட்டம் நொய்யல் ஆற்றில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அணைப்பாளையம் தரைப்பாலம் மூழ்கி போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகர் மற்றும் அதன் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கனமழை பெய்தது. இதன் காரணமாக, நொய்யல் ஆற்றில் இன்று (திங்கட்கிழமை) காலையில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், அணைப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலம் முற்றிலும் வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ளது.
மங்கலம் சாலையையும் கல்லூரி சாலையையும் இணைக்கும் முக்கியப் பாதையான இந்த தரைப்பாலம் மூழ்கியதால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து முற்றிலுமாகத் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். பாதுகாப்பு கருதி அப்பகுதியில் போலீசாரும் அதிகாரிகளும் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஏற்கனவே கடந்த அக்டோபர் 16 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளிலும் பெய்த பலத்த மழையால் இந்த பாலம் மூழ்கிய நிலையில், இன்று 3-வது முறையாக மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளநீருடன் நகரின் கழிவுநீரும் கலந்து கருமை நிறத்தில் செல்வதால், போக்குவரத்து மாற்று வழிகளில் திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது.