"மதிப்பூதிய உயர்வு முதல் டாஸ்மாக் கட்டுப்பாடு வரை..." - முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு கமல்ஹாசன் கடிதம்

சென்னை,
ஒரு கிராமத்தில் புதிய டாஸ்மாக் கடையைத் திறப்பதற்கு முன்பாக கிராம சபையின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இதுதொடர்பாக முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
மாண்புமிகு முதல்-அமைச்சர் அவர்களே,
தமிழ்நாடு தங்கள் தலைமையின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, மாநிலத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்லும் பொறுப்பைத் தங்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளது. அரசின் சேவைகளை மக்களிடம் நெருக்கமாகக் கொண்டு சேர்க்கும் ஜனநாயக மற்றும் நிர்வாக அமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும் ஆழப்படுத்தவும் தங்கள் தலைமையின் கீழ் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அடுத்த கிராம சபைக் கூட்டங்கள் 2 அக்டோபர் 2026 அன்று நடைபெறவுள்ள நிலையில், கிராம சபையை அடித்தள ஜனநாயகத்தின் மிகவும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் பயனுள்ள அமைப்பாக மாற்றுவதற்கான சில ஆலோசனைகளைத் தங்கள் மேலான கவனத்திற்குக் கொண்டுவர விரும்புகிறேன்.
அரசியலமைப்பின் 243A பிரிவின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிராம சபையானது, பங்கேற்பு ஜனநாயகத்தின் மிக நேரடியான வெளிப்பாடாகும். இங்குதான் குடிமக்கள் ஒன்றுகூடி, தங்கள் குறைகளை வெளிப்படுத்தவும், தங்கள் சமூகத்தைப் பாதிக்கும் விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கவும், உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் நேரடியாகப் பங்கேற்கவும் முடிகிறது.
பஞ்சாயத்து ராஜ் கட்டமைப்பின் கீழ் கிராம சபைகள் செயல்படுவதில் தமிழ்நாடு மூன்று தசாப்த கால அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளது. இக்காலகட்டத்தில், அடித்தள ஜனநாயக அமைப்புகளை வலுப்படுத்தத் தொடர்ந்து வந்த அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளன. அந்த அடித்தளத்தின் மீது மேலும் கட்டமைத்து, கிராம சபையை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும், அதை அதிக பங்கேற்புத்தன்மை கொண்டதாகவும், மக்களின் தேவைகளுக்கு விரைந்து பதிலளிப்பதாகவும், ஆக்கபூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் மாற்றியமைக்கத் தங்கள் தலைமையின் கீழ் இப்போது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக நான் நம்புகிறேன்.
இது தொடர்பாக, பின்வரும் ஆலோசனைகளை நான் முன்வைக்கிறேன்:
கிராம பஞ்சாயத்துத் தலைவர்கள், துணைத் தலைவர்கள் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் மக்களுடன் மிக நெருக்கமாக இருக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஆவர்; மேலும் அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பொறுப்புகளை வகிக்கின்றனர்.
தற்போது வழங்கப்படும் மதிப்பூதியம் முற்றிலும் போதுமானதாக இல்லை. உதாரணமாக, கிராம ஊராட்சித் தலைவர்களின் மாத மதிப்பூதியம் 2021-ஆம் ஆண்டில் ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.2,000-ஆக மாற்றியமைக்கப்பட்டது.
எனவே, அரசு இந்த மதிப்பூதியத்தை கணிசமாக உயர்த்தி பின்வருமாறு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று நான் பரிந்துரைக்கிறேன்:
கிராம ஊராட்சித் தலைவர் - மாதம் ரூ.16,000
கிராம ஊராட்சித் துணைத் தலைவர் - மாதம் ரூ.10,000
கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மாதம் ரூ.8,000
இந்த உயர்வு, உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் உள்ள நேரம், பொறுப்பு மற்றும் பொதுச் சேவை ஆகியவற்றை அங்கீகரிப்பதாக அமைய வேண்டும்.
கிராமங்களில் உள்ள மதுபானக் கடைகள் தொடர்பான முடிவுகளில் உள்ளூர் மக்களின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
முறையாகக் கூட்டப்பட்ட கிராம சபை, ஏற்கனவே செயல்படும் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராகத் தெளிவான மற்றும் உறுதியான எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கும் பட்சத்தில், அத்தீர்மானத்தின் மூலம் அந்தக் கடையின் செயல்பாட்டைத் தடுப்பதற்கான (veto) நடைமுறையை அரசு உருவாக்க வேண்டும்; இதற்கான தகுந்த பாதுகாப்பு வழிமுறைகளும் நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
அதேபோல, ஒரு கிராமத்தில் புதிய டாஸ்மாக் கடையைத் திறப்பதற்கு முன்பாக கிராம சபையின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும்.
வருவாய் குறித்த காரணங்கள், சமூக அக்கறைகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் கூட்டுக்குரல் ஆகியவற்றை முழுமையாக மீறுவதாக இருக்கக்கூடாது.
கிராம சபையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கவும், பொதுமக்களின் பங்கேற்பை அதிகரிக்கவும் அரசு தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு முன்னோடி முயற்சியாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெறும் சிறந்த கிராம சபைக் கூட்டங்களை, முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்கேற்புடன் நேரலையாக ஒளிபரப்பலாம். துடிப்பான மற்றும் மக்கள் பங்கேற்பு மிக்க கிராம சபை எவ்வாறு செயல்பட முடியும் என்பதை இது எடுத்துக்காட்டுவதுடன், மாநிலம் முழுவதும் மக்கள் பங்கேற்பை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
மேலும், கிராம சபைக் கூட்டங்களுக்கு முன்னதாகவே செய்தித்தாள்கள், தொலைக்காட்சி மற்றும் பிற பொருத்தமான ஊடகங்கள் வாயிலாக விழிப்புணர்வுச் செய்திகளை வெளியிடுவதையும் அரசு பரிசீலிக்கலாம்.
கிராம சபையின் நம்பகத்தன்மை என்பது கூட்டத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பதிலேயே தங்கியுள்ளது. கிராம சபைத் தீர்மானங்கள் மீது காலக்கெடுவுடன் கூடிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்; அத்தீர்மானங்களின் செயல்பாட்டு நிலை குறித்த விவரங்கள் பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட வேண்டும். முந்தைய தீர்மானங்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கை, அடுத்தடுத்த கிராம சபைக் கூட்டங்களின் முக்கிய அங்கமாக அமைய வேண்டும்.
தங்கள் தீர்மானங்கள் நடைமுறை நடவடிக்கைகளாக மாறுவதைக் காணும்போது, இம்முறையின் மீதான மக்களின் பங்கேற்பும் நம்பிக்கையும் இயல்பாகவே அதிகரிக்கும்.
கிராம சபையைக் கூட்டுவதற்கு குறைந்தது ஏழு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே நிகழ்ச்சி நிரலுடன் கூடிய பொது அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்ற தற்போதைய அரசு விதிமுறை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
மேலும், கிராம சபைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களை முன்மொழிய குடிமக்களுக்குத் தெளிவான மற்றும் எளிமையான வழிமுறை இருக்க வேண்டும். நியாயமான நடைமுறை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, குடிமக்கள் முன்மொழிந்த இத்தகைய விஷயங்கள் கிராம சபையில் விவாதத்திற்காக வைக்கப்பட வேண்டும்.
டெங்கு தடுப்பு, பேரிடர் தயார்நிலை, நீர் பாதுகாப்பு அல்லது பிற பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களை மாநிலம் தழுவிய அளவில் அனைத்து கிராம சபைகளிலும் விவாதிக்க அரசு முன்வைக்கலாம்; ஆனால், உள்ளூர் சமூகத்தினர் எழுப்பும் விஷயங்களுக்கு மாற்றாக இவை அமையாமல், அவற்றுக்குத் துணையாகவே இவை இருக்க வேண்டும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்கான நிறுவனக் கட்டமைப்பு, 'மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம்' (SIRD) மூலம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே உள்ளது.
இருப்பினும், உள்ளாட்சி நிர்வாகம் சார்ந்த திறன் மேம்பாடு, பயிற்சி, ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகிய அமைப்புகளை நாம் கணிசமாக வலுப்படுத்த வேண்டியுள்ளது.
உள்ளாட்சி நிர்வாகம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்காக வலுவானதொரு நிறுவனத்தை அரசு உருவாக்க வேண்டும். இந்நிறுவனம் அதிக தன்னாட்சி அதிகாரம் மற்றும் விரிவான செயல்பாட்டுத் திட்டங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்; அத்துடன் கிராம சபையின் செயல்பாடு, பங்கேற்பு நிர்வாகம், பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமிடல் மற்றும் புதுமையான பஞ்சாயத்து நடைமுறைகள் ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
கிராமங்கள் தங்கள் சொந்த மேம்பாட்டுத் தேவைகளைத் தாங்களே கண்டறிந்து முன்னுரிமைப்படுத்தும் ஒரு களமாக 'கிராம சபை' படிப்படியாக மாற வேண்டும்.
அரசாங்கத்தால் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட திட்டங்களைப் பற்றி குடிமக்களுக்குத் தெரிவிப்பதுடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல், நீர், சுகாதாரம், சாலைகள், வாழ்வாதாரம், கல்வி, சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் தொடர்பான தங்கள் முன்னுரிமைகளை வெளிப்படுத்தவும், தங்கள் கிராம ஊராட்சி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை (VPDP) வடிவமைப்பதில் அர்த்தமுள்ள வகையில் பங்கேற்கவும் இச்செயல்முறை சமூகங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்.
இறுதியில், பொது நிறுவனங்களை குடிமக்கள் எவ்வளவு திறம்படப் பொறுப்புக்கூற வைக்கிறார்கள் என்பதைக் கொண்டே ஒரு ஜனநாயகத்தின் வலிமை அளவிடப்படுகிறது.
எனவே, கிராம சபையானது வெறும் சட்டப்பூர்வமான கூட்டமாக மட்டும் இல்லாமல், குடிமக்கள் கேள்வி கேட்கவும், விவாதிக்கவும், முன்னுரிமைப்படுத்தவும் மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தைப் பொறுப்புக்கூற வைக்கவும் கூடிய ஒரு உண்மையான தளமாக உருவெடுக்க வேண்டும்.
வரவிருக்கும் 2 அக்டோபர் 2026 கிராம சபைக் கூட்டங்கள், இச்செயல்முறையை வலுப்படுத்தவும், அடித்தள ஜனநாயகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
தாங்கள் இக்குறிப்புகளைப் பரிசீலித்து, தங்கள் தலைமையின் கீழ் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கிராம சபைகளை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு விரிவான முயற்சியைத் தொடங்குவீர்கள் என்று நம்புகிறேன்; இதன் மூலம் அவை அதிக பங்கேற்புத்தன்மை, தன்னாட்சி, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மை மற்றும் பயன்-சார்ந்த செயல்பாடுகளைக் கொண்டவையாக அமையும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.