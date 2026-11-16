கைத்தறி மற்றும் கதர்த் துறை அறிவிப்புகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு: தமிழக அரசு உத்தரவு

சென்னை,
2026-2027-ஆம் ஆண்டிற்கான மானியக் கோரிக்கையின் 01.09.2026 அன்று கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதர்த் துறை அமைச்சர் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதர்த் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியால் சட்டமன்றத்தில் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் தொழில் துறைகளின் மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரிய அடையாளமாக விளங்கும் கைத்தறி தொழில் செய்யும் நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதிலும், கைத்தறித் துறையை நவீனமயமாக்குவதிலும் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
நெசவாளர்களின் வருமானத்தை உயர்த்துதல், சேமிப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல், கைத்தறி தொழிலில் இளம் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவித்தல், பாரம்பரிய கட்டடங்களை பாதுகாத்தல், கைத்தறி தொழிலில் ஏற்றுமதி மற்றும் விற்பனை வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துதல், நவீன வடிவமைப்பு மற்றும் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சார வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோக்கங்களுடன் கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதர்த் துறை அமைச்சர்யால் 01.09.2026 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையின் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை மானிய கோரிக்கையின்போது வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளில் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்புகளை கைத்தறி ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்த மொத்தம் ரூ.11.7922 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன:
இளம் தொழில் முனைவோருக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் தலா ரூ.25 லட்சம் என 10 புதிய தொழில் முனைவோர்களுக்கு ரூ.2.50 கோடி மானியம் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு. கைத்தறி துறையின் வரலாற்றையும், பாரம்பரியத்தையும் எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு செல்ல பாரம்பரியமான நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க கட்டிடங்களை புதுப்பிக்கும் நோக்கத்தோடு ரூ.2.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.
உலகப்புகழ் பெற்ற பட்டு கைத்தறி தயாரிப்புகளின் தரத்தையும், சர்வதேச சந்தைக்கான வாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கும் நோக்கில், காஞ்சிபுரத்தில் பட்டு ஏற்றுமதி வர்த்தக மையம் ஒன்றினை ரூ.2 கோடி செலவில் அமைத்தல்.
1,000 தனிநபர் தறிக்கூடங்களில் சூரிய ஒளி மின்தகடுகள் அமைக்க கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சார வசதி ஏற்படுத்த 100 விழுக்காடு மானியம்.
பட்டு இரகங்களின் வடிவமைப்புத் திறனை மேம்படுத்தவும், புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருபுவனத்தில் ரூ.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நவீன வடிவமைப்பு நிலையம்.
கைத்தறி இரகங்கள் மற்றும் பிற கைத்தறிப் பொருட்களின் விற்பனையை மேம்படுத்தும் வகையில் ரூ.1 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவிலில் நவீன விற்பனை வளாகம்.
தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் புகழ்மிக்க கைத்தறி இரகங்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோக ஜவுளி இரகங்களை தேசிய அளவில் பிரபலப்படுத்தி, விற்பனையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கைத்தறிக் கண்காட்சிகள் நடத்த ரூ.2.55 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.
நெசவாளர்களும், கைத்தறி கூட்டுறவுச் சங்கங்களும் துறை சார்ந்த சேவைகளை எளிதாக பெறும் வகையில் நிர்வாக வசதிக்காக திருவண்ணாமலையில் செயல்பட்டு வரும் கைத்தறி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் ஆரணிக்கு இடமாற்றம்.
மேற்படி வெளியிடப்பட்ட அரசாணைகளின்படி கைத்தறி தொழிலின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல், நெசவாளர்களின் நலனை பாதுகாத்தல், கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் கைத்தறி துறையின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை உறுதி செய்தல் ஆகிய நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப்படுவதுடன், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய கைத்தறி தொழிலை பாதுகாத்து நெசவாளர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதோடு, கைத்தறி துறையை நவீனமயமாக்கி அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு இட்டு செல்ல இயலும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.