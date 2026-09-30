தாம்பரம் - தென்காசி இடையே நாளை சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்..!

சென்னை,
காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தொடர் விடுமுறை வருவதால், பயணிகளின் கூடுதல் கூட்டத்தை சமாளிக்கும் வகையில், ரெயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இதன்படி, பயணிகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு தாம்பரம் - தென்காசி மற்றும் செங்கோட்டை - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு ரெயில் (ரெயில் எண் 06123) அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இரவு 11.55 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும்.
இந்த ரெயில் மறுநாள் அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி மதியம் 12.15 மணிக்கு தென்காசி சென்றடையும்.
செங்கோட்டை - தாம்பரம் சிறப்பு ரெயில் (ரெயில் எண் 06124) அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.40 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்படும்.
இந்த ரெயில் மறுநாள் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி அதிகாலை 4.30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும்.
1 ஏ.சி. 2-அடுக்கு பெட்டி
2 ஏ.சி. 3-அடுக்கு பெட்டிகள்
12 படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் (Sleeper Class)
4 இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள்
காந்தி ஜெயந்தி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு பயணிகளின் கூடுதல் கூட்டத்தை சமாளிக்கும் வகையில், இந்த சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுவதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணி முதல் தொடங்குகிறது.