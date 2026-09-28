தமிழக செய்திகள்

ஜேசிபி இயந்திரத்துடன் புகுந்து ஓட்டலை இடித்துத் தரைமட்டமாக்கிய கும்பல் – மேலும் 2 பேர் கைது

ஓட்டலின் உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் பேரில், கன்னியாகுமரி போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
ஜேசிபி இயந்திரத்துடன் புகுந்து ஓட்டலை இடித்துத் தரைமட்டமாக்கிய கும்பல் – மேலும் 2 பேர் கைது.
இடித்து நொறுக்கி சூறையாடிய ஓட்டல்
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கன்னியாகுமரி,

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள பகுதியில், நள்ளிரவு நேரத்தில் பயங்கர ஆயுதங்கள் மற்றும் ஜேசிபி இயந்திரத்துடன் புகுந்த கும்பல், அங்கிருந்த பிரபல ஓட்டல் இடித்து நொறுக்கி சூறையாடிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நிலத்தகராறு காரணமாக அரங்கேறிய இந்த வன்முறை தொடர்பாக, போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி அடுத்தடுத்து குற்றவாளிகளைக் கைது செய்து வருகின்றனர்.

நள்ளிரவில் நடந்த அதிர்ச்சித் தாக்குதல்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள கட்டையன்விளை பகுதியில், பிரபல ஓட்டல் ஒன்று அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த 22-ந்தேதி நள்ளிரவு, அந்த உணவகத்திற்குள் கத்தி, அரிவாள் போன்ற பயங்கர ஆயுதங்களுடன் ஒரு கும்பல் அத்துமீறி நுழைந்தது. அத்துடன், அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த ஜேசிபி இயந்திரத்தை வைத்து ஓட்டல் கட்டடத்தை சரமாரியாக இடித்துத் தரைமட்டமாக்கினர். ஓட்டலில் இருந்த பொருட்களைச் சூறையாடிய அக்கும்பல், அங்கிருந்தவர்களுக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுத்துவிட்டு தப்பியோடினர்.

நிலத்தகராறு தான் காரணமா?

பாதிக்கப்பட்ட ஓட்டலின் உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் பேரில், கன்னியாகுமரி போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். அந்த ஓட்டல் அமைந்திருக்கும் நிலத்தை வாங்குவது தொடர்பாக, ஓட்டல் தரப்புக்கும் ராஜீவ் என்பவருக்கும் இடையே நீண்ட நாட்களாக ஒப்பந்தப் புள்ளி ரீதியான கடுமையான முன்விரோதமும் நிலத்தகராறும் இருந்து வந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதன் பின்னணியிலேயே, ராஜீவ் தனது ஆட்களைத் திரட்டி இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளார்.

மேலும் 2 பேர் கைது

வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் முதற்கட்டமாக, தாக்குதலுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்த முக்கியப் புள்ளியான ராஜீவ் மற்றும் தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஜேசிபி இயந்திரத்தை இயக்கிய ஓட்டுநர் ஆகிய 2 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற தீவிரத் தேடுதல் வேட்டையில், இந்த வன்முறை சம்பவத்தில் நேரடியாக தொடர்புடைய அபிஷாந்த் ஹர்பரட் (வயது 30), அருள் தாஸ் (வயது 59) ஆகிய 2 முக்கிய குற்றவாளிகளை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

வாகனங்கள் பறிமுதல்

கைது செய்யப்பட்ட இந்த நபர்களிடமிருந்து, சம்பவத்தன்று குற்றச் செயலில் ஈடுபடுவதற்காகவும், தாக்குதல் கும்பல் தப்பிச் செல்வதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வேன் மற்றும் ஒரு கார் ஆகியவற்றை போலீசார் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள எஞ்சிய 30-க்கும் மேற்பட்ட வன்முறையாளர்களைக் கண்டறிய, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். நள்ளிரவில் அரங்கேறிய இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நாகர்கோவில் பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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