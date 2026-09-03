ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு பைக்கில் கஞ்சா கடத்தல்; 3 பேர் கைது

சென்னை,
ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து சென்னைக்கு பைக் மூலம் கஞ்சா கடத்தி வந்த3 பேரை தமிழக போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
ஆந்திரா-தமிழக எல்லைப் பகுதியிலிருந்து சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளை இலக்காகக் கொண்டு, பைக்கில் பெரிய அளவில் கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில், இன்று (வியாழக்கிழமை) சென்னை எல்லைகளில் உள்ள முக்கிய சோதனைச் சாவடிகளில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சோதனையின் போது, சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் பைக்கில் வந்த அருள்ராஜ், ராஜா, கார்த்திக் ஆகிய 3 நபர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். அவர்கள் வைத்திருந்த உடமைகளைச் சோதித்தபோது, 8 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள் கண்டறியப்பட்டன. இதையடுத்து, கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்த 3 பேரையும் போலீசார் உடனடியாக கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட பைக், 2 செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த கடத்தலின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய நபர்கள் யார், சென்னையில் இந்த போதைப்பொருட்களை யாரிடம் விநியோகம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்கள் என்பது குறித்து போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் இணைந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.