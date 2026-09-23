ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி விவகாரம்: இனியொரு சம்பவம் இதுபோல் நடக்ககூடாது- கமல்ஹாசன் ஆவேசம்

சென்னை,
"பண பலத்துக்கு அஞ்சாமல் இதை வெளிக்கொண்டுவந்தவர்கள் நன்றிக்குரியவர்கள். இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடையோர் மீது அறத்தின் கரங்கள் இரக்கமின்றி நீளவேண்டும். இனியொரு சம்பவம் இதுபோல் நடக்கலாகாது." என்று கமல்ஹாசன் பதிவிட்டுள்ளார்.
சிறுமிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக தொழில் அதிபர் ஜெம் கிரானைட் வீரமணி, 84 வயதில் 'போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும சாந்தி மற்றும் ஜெம் சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் நிர்வாக இயக்குநர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது ஜெம் கிரைனைட்ஸ் வீரமணி பற்றிய வழக்கு மிகவும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. மண்ணில் தோண்டத் தோண்ட வரும் நீரூற்று போல, இந்த வழக்கில் போலீஸ் விசாரணையில் தினந்தோறும் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.
சிறுமிகளைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தொடர்பான காணொளி மற்றும் ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் இச்சீராய்வு மற்றும் கைது நடவடிக்கை நடந்துள்ளது. சிறப்பு நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு மீண்டும் தீவிரம் பெற்றுள்ளது. மேலும் இவ்வழக்கைச் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (SIT) விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், சிறுமிகளைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த விவகாரம் தொடர்பாக நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "பிரமுகர் போர்வையில் அலையும் இழிந்தோரின் செயல் எதுவரைக்கும் செல்லும் என்று ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி வழக்கு காட்டியிருக்கிறது. பண பலத்துக்கு அஞ்சாமல் இதை வெளிக்கொண்டுவந்தவர்கள் நன்றிக்குரியவர்கள். இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடையோர் மீது அறத்தின் கரங்கள் இரக்கமின்றி நீளவேண்டும். இனியொரு சம்பவம் இதுபோல் நடக்கலாகாது." இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.