தங்கம் விலை எகிறப்போகிறது... சவரன் ரூ.2 லட்சத்தை தொடும் என தகவல்

சென்னை:
வரும் 2027-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ.2 லட்சத்தை எட்டும் என்று தமிழ்நாடு தங்கம் மற்றும் வைர வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திலால் சலானி தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் 3 நாட்கள் நடைபெறும் நகை வர்த்தக கண்காட்சியில் அவர் பேசியதாவது:
இந்த கண்காட்சியில் தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த சுமார் 15 ஆயிரம் நகைக்கடை வியாபாரிகள் பார்வையிட்டு, நகைகளை கொள்முதல் செய்ய உள்ளனர். இதன் மூலம் சுமார் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு வர்த்தகம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது 18, 14 மற்றும் 9 கேரட் தங்க நகைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பொதுமக்கள் இந்த நகைகளை வாங்கி பயன்பெறலாம். இவற்றின் சந்தை மதிப்பு குறைவதில்லை.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.