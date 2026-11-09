அபுதாபியில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் ரூ.2.30 கோடி தங்கம் பறிமுதல்

சென்னை,
அபுதாபியில் இருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.2.30 கோடி மதிப்பிலான தங்கப் பசையை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை (டி.ஆர்.ஐ.) அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக வடமாநிலத்தை சேர்ந்த பயணி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விமானம் மூலம் பெருமளவு தங்கம் கடத்தி வரப்பட உள்ளதாக, சென்னையில் உள்ள மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, டி.ஆர்.ஐ. அதிகாரிகள் நேற்று இரவு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அபுதாபியில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் சென்னை வந்தடைந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளின் நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் உன்னிப்பாக கண்காணித்தனர்.
இதில், வழக்கமான சோதனைகளை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த வடமாநிலத்தை சேர்ந்த ராஜீப் இப்ராம் ஷா (வயது 42) என்பவர் மீது அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரை தனி அறைக்கு அழைத்து சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அவரது கைப்பையை சோதனையிட்டபோது, உள்ளே கருப்பு நிற கார்பன் பேப்பரால் சுற்றப்பட்ட பார்சல் ஒன்று மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனை பிரித்து பார்த்தபோது, அதில் 1.60 கிலோ எடையுள்ள சுத்தமான 24 கேரட் தங்க பசை இருந்தது தெரியவந்தது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கத்தின் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.2.30 கோடி ஆகும்.
இதையடுத்து, தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், ராஜீப் இப்ராம் ஷாவை கைது செய்தனர். பின்னர், மேல் விசாரணைக்காக அவரை தியாகராய நகரில் உள்ள டி.ஆர்.ஐ. அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
அவரது பாஸ்போர்ட்டை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ததில், அவர் ஏற்கனவே துபாய், அபுதாபி, சார்ஜா, குவைத், சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சென்னைக்கு அடிக்கடி விமானத்தில் வந்து சென்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
எனவே, இவர் இதற்கு முன்பும் இதே பாணியில் வெளிநாடுகளில் இருந்து தங்கம் கடத்தி வந்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். இந்த கடத்தல் பின்னணியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.