தமிழக செய்திகள்

பண்ருட்டி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி: தாம்பரம்-ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் இனி உங்கள் ஊரிலும் நிற்கும்

பயணிகளிடம் கிடைக்க இருக்க வரவேற்பை பொறுத்தே அது நிரந்தரமாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பண்ருட்டி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி: தாம்பரம்-ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் இனி உங்கள் ஊரிலும் நிற்கும்
Published on

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

தாம்பரம் - ராமேஸ்வரம் இடையே தினமும் இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்கள் 16103/16104) வரும் 16-ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) முதல் பரிசார்த்த முறையில் பண்ருட்டி ரெயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும்.

அதாவது, தாம்பரத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரம் நோக்கி செல்லும்போது, இரவு 9.03 மணி முதல் 1 நிமிடமும், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து தாம்பரம் திரும்பும்போது இரவு 11.49 மணி முதல் 1 நிமிடமும் நின்று செல்லும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தற்போது, பரிசார்த்த முறையிலேயே தாம்பரம் - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ருட்டியில் நின்று செல்லும். பயணிகளிடம் கிடைக்க இருக்க வரவேற்பை பொறுத்தே அது நிரந்தரமாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Express train
Rameswaram
Tambaram
தாம்பரம்
எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்
தெற்கு ரெயில்வே
Southern Railway
ராமேஸ்வரம்
Panruti
பண்ருட்டி

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com