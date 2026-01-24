‘கவர்னர்கள் அரசியலமைப்பு நெறிமுறைகளை சீர்குலைக்கின்றனர்’ - எஸ்.டி.பி.ஐ. விமர்சனம்
கவர்னர்களின் கட்சி சார்பு மீறல்களை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் என முகமது ஷபி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை,
எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியின் தேசிய செயல் தலைவர் முகமது ஷபி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;-
“பா.ஜ.க. அல்லாத எதிர்க்கட்சிகள், மாநிலக் கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில், கவர்னர் பதவி திட்டமிட்டு தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் அரசியலமைப்பு மரபுகள் சீர்குலைக்கப்படுகின்றன. மேலும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்களுக்கு தடையாக இருக்கும் இத்தகைய போக்கு வளர்ந்து வருவது மிகவும் கவலைக்குரியது.
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவில் சமீபத்திய நிகழ்வுகள், சட்டமன்ற அதிகாரத்தைக் குறைப்பதற்கும், நிறுவன மோதல்களைத் தூண்டுவதற்கும், கூட்டாட்சியின் உணர்வைச் சீர்குலைப்பதற்கும் மீண்டும் மீண்டும் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
தமிழ்நாட்டில், கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி, ஜனவரி 20 அன்று, நடைமுறை ஆட்சேபனைகளை எழுப்பி, வழக்கமான கவர்னர் உரையை முழுமையாக நிகழ்த்தாமல் சட்டமன்றத்திலிருந்து வெளியேறினார். இந்தச் செயல் சட்டமன்ற மரபை மீறியதாகவும், அவையின் மாண்புக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமதிப்பாகவும் பரவலாக விமர்சிக்கப்பட்டது. இந்த நடத்தை, அமைச்சரவையின் உதவியுடனும் ஆலோசனையுடனும் செயல்படக் கடமைப்பட்ட ஒரு நடுநிலையான தலைவராக கவர்னரின் அரசியலமைப்புப் பாத்திரத்தை புறக்கணிப்பதாக அமைந்தது.
கர்நாடகாவில், கவர்னர் தாவர்சந்த் கெஹ்லோட் ஜனவரி 21 அன்று, அரசாங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட உரையை கடுமையாக குறைத்து வாசித்தார். இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்துடன் தவிர்க்க முடியாத முரண்பாட்டிற்கு வழிவகுத்தது. இதேபோன்ற பதட்டங்கள் கேரளாவிலும் அரங்கேறியுள்ளன.
அங்கு கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஜனவரி 20 அன்று, அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நீக்கியதாகவும், சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதை தாமதப்படுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்கள் நடுநிலைமை மற்றும் அரசியலமைப்பு முறைமை குறித்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன.
கவர்னர் உரை அமைச்சரவையின் கூட்டு விருப்பத்தைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும். இந்த ஆணையில் இருந்து ஒருதலைப்பட்சமாக விலகுவது அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது. கவர்னர் பதவி ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவே உள்ளது. அது ஒரு இணையான அதிகார மையமாகவோ அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றங்கள் மீது ஒரு கட்சி சார்பான கட்டுப்பாட்டு அமைப்பாகவோ செயல்படுவதற்காக அல்ல என்பதை அரசியலமைப்பின் 163 மற்றும் 176-வது பிரிவுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றித் தெளிவுபடுத்துகின்றன.
மோடியின் ஆட்சி காலத்தில், கவர்னர்கள் காலனித்துவ கால கவர்னர் ஜெனரல்களைப் போலவே செயல்படுகின்றனர். அவர்கள் நடுநிலையான அரசியலமைப்புப் பாதுகாவலர்களாக இல்லாமல், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பா.ஜ.க. அல்லாத அரசாங்கங்களைச் சீர்குலைக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட அரசியல் அமலாக்க அதிகாரிகளாகச் செயல்படுகின்றனர்.
இன்று அவர்களின் பங்கு, அரசியலமைப்பைக் காப்பதை விட, சட்டமன்றங்களை சீர்குலைப்பது, நிர்வாகத்தை தடுப்பது, ஒப்புதல் அளிப்பதை தாமதப்படுத்துவது மற்றும் மத்திய ஆளும் கட்சி சார்பாக நெருக்கடிகளை உருவாக்குவது போன்றவையாகவே தெரிகிறது.
இந்த முறை தற்செயலானதும் அல்ல, அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டதும் அல்ல. இது மாநிலங்களை பலவீனப்படுத்துவதற்கும், மக்களின் ஆணையைச் சீர்குலைப்பதற்கும், அதிகாரத்தை மையப்படுத்துவதற்கும் திட்டமிட்ட ஒரு உத்தியைப் பிரதிபலிக்கிறது. இது இந்தியாவின் கூட்டாட்சி ஜனநாயகத்தின் உணர்வையே சீர்குலைக்குகிறது.
கவர்னர்களாக நியமிக்கப்பட்ட பா.ஜ.க.-ஆர்.எஸ்.எஸ். நிர்வாகிகளால் ராஜ்பவன்கள் திட்டமிட்டுத் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு எதிராக, அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் பாஜக அல்லாத மாநில அரசுகளும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று எஸ்டிபிஐ கட்சி அழைப்பு விடுக்கிறது. தனித்த எதிர்ப்பு இனி போதுமானதல்ல; கூட்டாட்சித் தத்துவத்தின் மீதான இந்தத் தாக்குதல், அரசியல், சட்ட மற்றும் அரசியலமைப்பு ரீதியான ஒரு ஒன்றுபட்ட ஜனநாயகப் பதிலடியைக் கோருகிறது.
இந்திய ஜனநாயகம் அரசியலமைப்பு பதவிகளுக்கான மரியாதையைச் சார்ந்துள்ளது. நிர்வாகத்தின் நாடகங்கள் மூலம் சட்டமன்ற இறையாண்மையைச் சிதைக்க முடியாது. ராஜ்பவன்கள் பா.ஜ.க.வின் புறக்காவல் நிலையங்களாக மாற்றப்பட்டால், கூட்டாட்சித் தத்துவம் நிலைத்திருக்காது.
ஆகவே மத்திய அரசு, கவர்னர்களின் கட்சி சார்பு மீறல்களை உடனடியாக தடுக்கவும் கூட்டாட்சியை நிலைநிறுத்த மத்திய அரசை எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி வலியுறுத்துகிறது. மேலும், கவர்னர்களால் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் அரசியலமைப்பு மீறல்களைத் தடுக்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டு தெளிவான, கட்டாய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு, அனைத்து மாநிலங்களிலும் கவர்னர்களின் நடத்தை முறையில் கண்ணியம், நடுநிலைமை மற்றும் பொறுப்புணர்வை உடனடியாக மீட்டமைக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகிறது.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.