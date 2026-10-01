திருத்துறைப்பூண்டி அருகே தானியக் கிடங்கு மேற்கூரை கனமழையால் சேதம்: தர ஆய்வு நடத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை

திருவாரூர்,
திருவாரூர் மாவட்டம் பாண்டி கிராமத்தில், ரூ.1.60 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட நவீன தானிய சேமிப்புக் கிடங்கின் மேற்கூரை, பலத்த காற்றுடன் பெய்த கனமழை காரணமாக, முற்றிலும் சேதமடைந்தது. பயன்பாட்டுக்கு வந்த ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், கட்டுமான தரம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி அடுத்த பாண்டி கிராமத்தில் விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அறுவடை செய்யப்படும் நெல் உள்ளிட்ட தானியங்களைப் பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க நபார்டு வங்கி திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதன்படி, சுமார் ரூ.1.60 கோடி மதிப்பீட்டில் 1,000 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட நவீன தானிய சேமிப்புக் கிடங்கு கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், திருத்துறைப்பூண்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று (வியாழக்கிழமை) அடித்த சூறாவளிக் காற்றுடன் கூடிய கனமழைக்கு தாங்காமல், பாண்டி கிராமத்தில் உள்ள இந்த தானியக் கிடங்கின் கூரை பகுதிகள் முற்றிலும் பெயர்ந்து விழுந்து சேதமடைந்தன. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
அரசு பொதுப் பணத்தில், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட ஒரு கிடங்கு, பயன்பாட்டுக்கு வந்த ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே ஒரு சாதாரண காற்று மற்றும் மழைக்கே தாங்காமல் ஒட்டுமொத்தமாக சேதமடைந்துள்ளது இப்பகுதி விவசாயிகளிடையே அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில், "ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் தானியங்களைச் சேமிக்கும் இந்த பிரம்மாண்ட கிடங்கின் கட்டுமானத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடு நடந்துள்ளது இதன் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த கிடங்கின் கட்டுமானத் தரம் குறித்து உடனடியாக விரிவான தணிக்கை மற்றும் தர ஆய்வு நடத்த வேண்டும். மேலும், பெய்து வரும் மழையால் தானியங்கள் வீணாவதைத் தடுக்க, போர்க்கால அடிப்படையில் இந்த மேற்கூரையை உடனடியாக சீரமைத்துத் தர வேண்டும்" என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.