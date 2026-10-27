30-ந்தேதி விண்ணில் பாயும் ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-18 ராக்கெட்: மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல தடை

சென்னை,
ஜி.எஸ்.எல்.வி-எப் 18 ராக்கெட் மூலம் என்.வி.எஸ்-03 செயற்கைக்கோள் வருகிற 30-ந்தேதி விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) விஞ்ஞானிகள் ’விண்ணில் உள்ள கண்' என்று அழைக்கும் 'ஈ.ஓ.எஸ்-05' செயற்கைக்கோள், இந்தியாவின் முதல் புவி ஒத்திசைவு பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளாகும். இந்த செயற்கைக்கோள் ஜி.எஸ்.எல்.வி எப்-17 ராக்கெட் மூலம் கடந்த செப்டம்பர் 8-ந்தேதி புவி-ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது. தற்போது அங்கிருந்து படங்களை அனுப்பத் தொடங்கியுள்ளது.
உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கிரையோஜெனிக் என்ஜினை கொண்ட இந்த ஜி.எஸ்.எல்.வி மார்க்-2 ரக ராக்கெட்டுகள், கடந்த 2021-ம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ந்து 6 முறை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் பிராந்திய செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டுதல் அமைப்பான 'நேவிக்' வலுப்படுத்த, என்.வி.எஸ்-03 செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. ஜி.எஸ்.எல்.வி-எப் 18 ராக்கெட் மூலம் வருகிற 30-ந்தேதி இந்த செயற்கைக்கோள் விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் 'குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம்' (ஜி.பி.எஸ்.) போன்றே, 'நேவிக் அமைப் பும் இந்தியா முழுவதற்கும், அதன் எல்லைகளுக்கு அப்பால் சுமார் 1,500 கி.மீ தூரம் வரையிலும் இருப்பிடம் மற்றும் நேரத்தகவல்களை வழங்குகிறது.
இதுகுறித்து இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் கூறுகையில், 'ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ்தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து நீண்டகாலமாக தள்ளிவைக்கப்பட்ட உள்நாட்டு வழிகாட்டு செயற்கைக்கோள் என்.வி.எஸ்-03 செயற்கைக்கோள் கடந்த 15-ந்தேதி முதல் 20-ந்தேதிக்குள் விண்ணில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது, வருகிற 30-ந்தேதிக்கு விண்ணில் ஏவ உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது' என்றார்.
இந்நிலையில் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் வரும் 30ம் தேதி இரவு ராக்கெட் ஏவப்பட உள்ளதால், அன்றைய நாள் மாலை 4 முதல் மறுநாள் காலை 6 வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பழவேற்காடு பகுதி உள்பட திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.