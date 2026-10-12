கூடலூர்: வனத்துறை ஊழியரை ஆக்ரோஷமாக துரத்திய காட்டு யானை

நீலகிரி,
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்த காட்டு யானை ஒன்றை விரட்ட முயன்ற வனத்துறை ஊழியரை, அந்த யானை ஆக்ரோஷத்துடன் துரத்திய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இன்று (திங்கட்கிழமை) அதிகாலை ஒற்றைக் காட்டு யானை ஒன்று கூடலூர் அருகே உள்ள குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்தது. இதனைப் பார்த்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்து வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் யானையை அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிக்குள் விரட்டும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, திடீரென ஆக்ரோஷமடைந்த அந்த யானை, தன்னை விரட்ட முயன்ற வனத்துறை ஊழியர் ஒருவரை நோக்கித் திரும்பியது. யானை தன்னை நோக்கி ஓடி வருவதைக் கண்ட ஊழியர், உயிரைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு வேகமாக ஓடினார். அவரை அந்த யானை அதிவேகமாக துரத்திச் சென்றது. எனினும், அந்த ஊழியர் சாதுரியமாக ஓடி, நூலிழையில் யானையின் பிடியில் இருந்து தப்பித்து உயிர் பிழைத்தார்.
இந்த திக் திக் நிமிடங்கள் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது. இந்த பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இப்பகுதியில் தொடர்ந்து யானைகளின் அச்சுறுத்தல் நீடித்து வருவதால், வனத்துறையினர் இரவு நேர கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும், குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் யானைகள் நுழைவதைத் தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் உள்ளூர் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.