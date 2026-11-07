தமிழக செய்திகள்

குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம

தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ரெயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படுகிறது.
குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம
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மதுரை,

தென்னக ரெயில்வேக்கு உள்பட்ட திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் நடந்து வருவதால் அந்த பாதையில் இயக்கப்படும் குருவாயூர்-சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்

அதாவது, குருவாயூர்-சென்னை குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16128) வருகிற 13-ந் தேதி, 20-ந் தேதி மற்றும் 27-ந் தேதிகளில் மட்டும் எர்ணாகுளம் டவுன் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து மாற்றுப்பாதையில் கோட்டயம், செங்கனச்சேரி, திருவல்லா, செங்கன்னூர் வழியாக கொல்லம் வந்து சேரும். இந்த ரெயில் நிலையங்களில் மேற்கண்ட நாட்களில் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் தற்காலிகமாக நின்று செல்லவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ரெயில் சேவை
train service
குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ்
Guruvayur Express
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