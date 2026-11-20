சென்னை,
முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தனக்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள குட்கா முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்த மனுவை இன்று வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து கோர்ட்டு அதை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
இதுதொடர்பான மனுவில் சி.விஜயபாஸ்கர் இரண்டு வேறுபட்ட கோரிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்திருந்தார். ஒன்று சிகரெட் மற்றும் பிற புகையிலைப் பொருட்கள் சட்டத்தின் சில பிரிவுகளின் அரசியலமைப்பு செல்லுபடியை எதிர்த்து, மற்றொன்று தனக்கு எதிரான குற்ற வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியது. தலைமை நீதிபதி சுஸ்ருத் அர்விந்த் தர்மதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் இந்த இரண்டு கோரிக்கைகளையும் ஒரே மனுவில் இணைக்கக் கூடாது என்று குறிப்பிட்டனர்.
சட்டப் பிரிவுகளை எதிர்ப்பது ஒரு தனி விஷயம், குற்ற வழக்கை ரத்து செய்வது வேறு விஷயம் என்றும், இரண்டையும் ஒன்றாகக் கோருவது முறையானதல்ல என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
நீதிபதிகள், இத்தகைய இணைப்பு நீதிமன்றத்தை தவறாக வழிநடத்தும் என்றும், குற்ற வழக்கை ரத்து செய்யும் கோரிக்கையை சட்டப் பிரிவு சவாலாக மறைத்துக் கொண்டு வருவதாக தோன்றும் என்றும் கூறினர். எனவே முறையான ஒரே கோரிக்கையுடன் புதிய மனு தாக்கல் செய்யலாம் என்ற சுதந்திரத்துடன் தற்போதைய மனுவை வாபஸ் பெற அறிவுறுத்தினர்.
அதன்படி விஜயபாஸ்கரின் வழக்கறிஞர் மனுவை வாபஸ் பெற்றார். இதையடுத்து நீதிமன்றம் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்த குட்கா முறைகேடு வழக்கு கடந்த 2016-ம் ஆண்டு தொடர்பானது. தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் பான்பராக் போன்ற புகையிலைப் பொருட்களை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ய அனுமதிக்க லஞ்சம் பெற்றதாக முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பலர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. சி.பி.ஐ. இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகிறது. விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் மீதான இந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.