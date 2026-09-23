தமிழக செய்திகள்

ஐஐடிஎம் திட்டத்தில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவில்லையா? - பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம்

ஐஐடிஎம் திட்டத்தில் 30 மாணவ - மாணவிகள் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம்
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சென்னை,

அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் திட்டத்தில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவில்லை என வெளியான தவறான செய்தி என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவு வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் திட்டத்தில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவில்லை என வெளியான தவறான செய்தி

உண்மை என்ன ?

இது முற்றிலும் தவறான தகவல்.

இது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் ( IITM ) திட்டத்தின் கீழ் 2026 - 27ஆம் கல்வியாண்டில் 30 மாணவ - மாணவிகள் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர். நடப்பாண்டில் எந்த ஒரு மாணவர் சேர்க்கையும் நடைபெறவில்லை என்ற செய்தி தவறானது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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