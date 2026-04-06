பாரதிய ஜனதா கட்சியின் 47-ஆம் நிறுவன நாள் தொண்டர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்து: அண்ணாமலை

சென்னை,
தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:- நமது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் 47வது நிறுவன தினத்தில், நமது கட்சியின் கொள்கைகளை நாடு முழுவதும் கொண்டு சென்ற ஒவ்வொரு தொண்டருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இன்று நாம் ஒரு அரசியல் கட்சியின் பிறப்பை மட்டுமல்ல உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக சக்தியாக சீராக வளர்ந்த ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தையும் கொண்டாடுகிறோம்.
நமது வழிகாட்டிகளான டாக்டர் ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜி மற்றும் பண்டிட் தீனதயாள் உபாத்யாயா ஆகியோரால் விதைக்கப்பட்ட தேசமே முதன்மை, முழுமையான மனிதநேயம் மற்றும் அந்தியோதயம் ஆகிய அடிப்படை விதைகள் நமது பாதையை வழிநடத்த அழகாக மலர்ந்துள்ளன. 1984-ல் வெறும் 2 மக்களவைத் தொகுதிகளில் இருந்து உலகின் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சியாக வளர்ந்து மத்தியிலும் பல மாநிலங்களிலும் அரசாங்கங்களை வழிநடத்துவது வரை நமது தொண்டர்களின் வியர்வை, இரத்தம் மற்றும் அயராத உழைப்பு ஆகியவை பாஜக கட்சியின் இந்த புகழ்பெற்ற பத்தாண்டுகளுக்கு வழிவகுத்தன.
இன்று நமது மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திரமோடி அவர்களின் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமையின் வழிகாட்டுதலில், நாம் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும் உலகளாவிய எழுச்சிக்கும் ஒரு தடுத்து நிறுத்த முடியாத இயந்திரமாகத் திகழ்கிறோம். இங்கே தமிழ்நாட்டில் நமது பாஜக தமிழ்நாடு தொண்டர்கள் 'தேசம் முதலில்' என்ற சித்தாந்தத்தை ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் பெரும் சவால்களைத் துணிச்சலுடன் எதிர்கொள்கின்றனர். நமது தமிழ்நாடு முழுவதும் தாமரை மலர்ந்து பிரகாசிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக அனைத்து இடர்ப்பாடுகளையும் மீறி அயராது உழைக்கும் அடிமட்டப் போராளிகளுக்கு நாங்கள் வணக்கம் செலுத்துகிறோம்.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாளில் பொதுச்சேவைக்கான நமது அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பையும் 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் 'வளர்ந்த இந்தியா' என்ற மாபெரும் தொலைநோக்குப் பார்வையையும் மீண்டும் உறுதி செய்வோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.