குன்னூரில் கனமழை: மலைப்பாதையில் சென்ற கார் மீது பாறை விழுந்து ஒருவர் பலி

நீலகிரி,
நீலகிரி மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் - குன்னூர் மலைப்பாதையில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, கார் மீது ராட்சத பாறை விழுந்த விபத்தில் ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை வீரர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
நீலகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த 2 நாட்களாக சூறாவளி காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று (புதன்கிழமை) காலை குன்னூர் அருவங்காடு ஜெகதளா பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி (வயது 65) மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், கோவையில் உள்ள தங்களது உறவினரைச் சந்தித்துவிட்டு காரில் தங்களின் ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். கார் குன்னூர் அருகே பர்லியார் கீழ்ப்பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, மலை உச்சியிலிருந்து திடீரென ஒரு பெரிய பாறை உருண்டு காரின் பின்பகுதியில் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது.
காரின் பின்பக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அவரது மனைவி தேவகி (வயது 54) ஆகிய இருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களை மீட்டு உடனடியாக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். எனினும், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி தேவகி மற்றும் காரில் பயணித்த மற்றவர்கள் லேசான காயங்களுடன் தப்பித்து, தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இந்த விபத்து காரணமாக மேட்டுப்பாளையம் - குன்னூர் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை தொடர்ந்து நீடிப்பதால் மலைப்பாதையில் ஆங்காங்கே மண் சரிவு மற்றும் மரங்கள் முறிந்து விழும் அபாயம் உள்ளதாக அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ள மீட்புக்குழுவினர் பாறையை அகற்றி, போக்குவரத்தை சீர்செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த விபத்து சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.