விடாது பெய்யும் கனமழை: சென்னையை நோக்கி நகரும் மேகங்கள்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அலெர்ட்

சென்னை,
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சென்னை செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் இரவு முதலே கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில் சென்னையை நோக்கி மேகங்கள் நகர்ந்து வருவதால், நகரம் முழுவதும் மழை அளவு அதிகரிக்கும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
கே.டி.சி.சி (சென்னை) ஏரியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மழை பெய்து, அது மீண்டும் தமிழகத்தின் மழைப்பொழிவுப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் மழை மேகங்கள் சென்னையை நோக்கி நகர்கின்றன.
காலை 8.30 மணிக்கு முன்பாக சென்னையில் இன்னும் பல இடங்களில் 100 மி.மீ. மழை அளவைத் தாண்டும். மழைப் பதிவு மீட்டமைக்கப்படும் காலை 8.30 மணிக்குள், அந்த இடங்களில் மழை அளவு 100-150 மி.மீ. ஆக முடிவடையக்கூடும்.
கே.டி.சி.சி (சென்னை) மழை நிலவரம்: தற்போது கனமழை மேகங்கள் சென்னையை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. இந்த மேகக்கூட்டம் நகரும்போது நகரம் முழுவதும் மழை அளவு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விடுமுறைக்குப் பிறகு மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்குத் திரும்பும் நேரத்தில் இது நிகழ்கிறது.
21.10.2026 அன்று நிலவரப்படி சென்னை குடிநீர் விநியோக ஏரியின் நீர்மட்டம் - 5 டிஎம்சி தாண்டியுள்ளது. நகரத்திற்கு அருகில் இருப்பதால் புழல் ஏரியில் நல்ல நீர்வரத்து தொடர்கிறது. நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் நமக்கு மேலும் மழை தேவைப்படுகிறது. அடுத்த 3 நாட்களுக்கு சிறிதளவு மழை பெய்யும், மேலும் நீர்வரத்து சீராக இருக்கும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.