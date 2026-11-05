தூத்துக்குடியில் கனமழை: வெள்ளக்காடான சாலைகளால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி.

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று காலை முதலே கனமழை பெய்தது. இதனால் தூத்துக்குடி மாநகரமே வெள்ளக்காடாய் மாறியுள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், தூத்துக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை முதலே இடி மின்னலுடன் கூடிய அதிரடி கனமழை பெய்தது. சுமார் சில மணி நேரங்கள் நீடித்த இந்த விடிய விடிய பெய்த கனமழையால், தூத்துக்குடி மாநகரமே வெள்ளக்காடாகக் காட்சியளிக்கிறது.
காலை நேரத்தில் பள்ளி மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் வேளையில் இந்த மழை கொட்டித் தீர்த்ததால், பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். நகரின் முக்கியச் சாலைகளான வி.வி.டி சிக்னல், தற்காலிகப் பேருந்து நிலையப் பகுதி, சண்முகபுரம் மற்றும் பிரதான சாலைகளில் முழங்கால் அளவுக்கு மேல் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் இருசக்கர வாகனங்கள் ஆங்காங்கே பழுதாகி நின்றதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
மாநகராட்சியின் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான குடியிருப்புகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது. காலி மனைகள் மற்றும் தெருக்களில் தேங்கியுள்ள நீரால் பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற முடியாமல் முடங்கியுள்ளனர். தேங்கியுள்ள மழைநீருடன் கழிவுநீரும் கலந்து வருவதால் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
மழை ஓய்ந்துள்ள நிலையில், தேங்கியுள்ள தண்ணீரை ராட்சத மோட்டார்கள் மூலம் போர்க்கால அடிப்படையில் வெளியேற்ற மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தூத்துக்குடி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.