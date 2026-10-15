திமுக தலைவர்கள் குறித்த அவதூறான ஏஐ பதிவுகளை நீக்கக் கோரி காவல்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு.

சென்னை,
சமூக வலைதளங்களில் திமுக தலைவர்கள் மற்றும் சென்னை மேயர் பிரியா ஆகியோரை இலக்காகக் கொண்டு பதிவிடப்பட்டுள்ள அவதூறான ஏஐ (செயற்கை நுண்ணறிவு) மற்றும் டீப்பேக் வீடியோக்களை உடனடியாக நீக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக காவல்துறைக்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
திமுக வழக்கறிஞர் அணியைச் சேர்ந்த நடராஜன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "சமூக வலைதளங்களில் திமுக தலைவர்கள் மற்றும் சென்னை மேயர் பிரியா ஆகியோரை ஆபாசமாகவும், தவறான முறையிலும் சித்தரித்து, ஏஐ மற்றும் டீப்பேக் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோக்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. இதுகுறித்து காவல்துறையிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் முறையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், இத்தகைய அவதூறு பதிவுகள் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் குறித்து கவலை தெரிவித்தனர். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட இணையதளப் பக்கங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள கணக்குகளைக் கண்டறிந்து, அங்குள்ள அனைத்து தவறான ஏஐ பதிவுகளையும் வீடியோக்களையும் உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று தமிழக சைபர் கிரைம் காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டனர்.
இப்பதிவுகளை நீக்குவதற்கு எடுக்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதன் தற்போதைய நிலை குறித்த விரிவான அறிக்கையை, வரும் 29-ந்தேதி அன்று காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தனர். இந்த உத்தரவு, சமூக வலைதளங்களில் போலி தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அவதூறு பரப்புபவர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.