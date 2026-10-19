ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு ஐகோர்ட் அனுமதி: தமிழக அரசு மேல் முறையீடு செய்ய பெ சண்முகம் வலியுறுத்தல்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ சண்முகம் கூறியிருப்பதாவது:
ஆர்.எஸ்.எஸ். துவங்கப்பட்ட காலம் முதல் அதன் வளர்ச்சிக்கு அந்த அமைப்பு வன்முறையை ஒரு பிரதான வழிமுறையாகவே வைத்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் கோவை, கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் வன்முறைகளுக்குப் பிறகே அது காலூன்றியுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் அதுவே அனுபவம். சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பதிவு செய்யப்பட்டாலும் அதன் வழி வருகின்ற கொள்கைகளுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் பயன்படுத்தி அரசு நிர்வாகங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அமைப்பாகவும் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டுக் கொண்டே வருகிறது. ஆர்.எஸ்.எஸ்.ன் நடவடிக்கைகள் அது சிற்சில நேரங்களில் செய்யும் பேரிடர் நிர்வாண உதவிகள் அல்லது அவ்வாறு செய்வது போன்ற சித்தரிக்கப்பட்ட பொய்கள் இவற்றை ஆயுதமாக வைத்துக் கொண்டு தன்னை ஒரு அரசியல் சார்பற்ற அமைப்பு போல காட்டிக் கொள்ள முனைகிறது.
அரசு நிர்வாகம், நீதித்துறை உள்ளிட்ட அரசின் அங்கங்களில் நேர்மையற்ற அதிகாரிகளின் துணையோடு தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டும் விஸ்தரித்துக் கொண்டும் குற்றங்களிலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டும் நூறாண்டை கடந்து வந்திருக்கிறது. ஆர்.எஸ்.எஸ். நடத்தும் பயிற்சிகள், பேரணிகள், வகுப்புகள் அனைத்தும் தேச பக்தி அல்லது ஒழுக்கம் என்ற பகட்டின் மூலம் வெறுப்பை விதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்தியாவில் பல்வேறு வன்முறைகளுக்கும் அது காரணமாக அமைந்துள்ளது. ஆயினும், குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து தன்னை எல்லா காலத்திலும் தப்பித்துக் கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட தந்திரமாகவே உறுப்பினர் பட்டியலை பராமரிப்பதை தவிர்த்து வருகிறது.
எனவே, குடிமக்கள் அமைப்பு என்று வரையறுத்து அவர்களின் பேரணிக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்குவது வன்முறைக்கான வித்துக்களை தூவுவதாக ஆகும். எந்தவொரு அமைப்பும் குறிப்பிட்ட பேரணிக்கு அனுமதி கோரினால் அதன் மீது நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கும். ஆனால், ஆர்.எஸ்.எஸ்.க்கு அனுமதியளித்து தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம் இனிமேல் ஆர்.எஸ்.எஸ். அனுமதி பெற நீதிமன்றத்தை நாடிவிடாதீர்கள் என்பது சூழ்நிலைகளைப் பற்றி கவலையப்படாமல் அனுமதியளிக்க வேண்டுமென்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பினால் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற வன்முறைகளைப் பற்றி கவலையின்றி நீதிமன்றம் இப்படி தீர்ப்பு சொல்லியிருப்பது கவலையளிக்கிறது.எனவே, ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டுமென்று கூறியுள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டுமென்றும், உரிய முறையில் வழக்கை நடத்த வேண்டுமென்றும், அமைதிப் பூங்காவாக திகழும் தமிழ்நாட்டை காப்பதற்கு இது அவசியம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.