தமிழக தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு மதிப்பூதியம்... ரூ.198 கோடி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியீடு

சென்னை,
2026-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலின்போது தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்ட மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர்கள், இதர அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்டப் பணியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியம் வழங்க தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்காக ரூ.198 கோடியே 84 ஆயிரம் தொகையை அரசு விடுவித்துள்ளது.
இதற்கான உத்தரவை தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ளார்.
மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர்கள், சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் தேர்தல் அலுவலர்கள், உதவித் தேர்தல் அலுவலர்கள், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (தேர்தல்), மாவட்ட ஆட்சியர்களின் தனிப்பட்ட உதவியாளர் (தேர்தல்), சிறப்பு வட்டாட்சியர்கள் (தேர்தல்) ஆகியோருக்கு ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.45,000 வழங்கப்படும். இதில் எது குறைவோ அந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
மாநகராட்சி ஆணையர்கள், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், துணை வட்டாட்சியர்கள் (தேர்தல்கள்), மண்டல அலுவலர்கள், பார்வையாளர்களுக்கான தொடர்பு அலுவலர்கள் ஆகியோருக்கும் ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.45,000 வழங்கப்படும். இதில் எது குறைவோ அந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர்கள், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், வருவாய் கோட்ட அலுவலர்கள், வட்டாட்சியர்கள், மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளின் ஆணையர்கள் அலுவலகங்களில் உள்ள தேர்தல் பிரிவில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.30,000 வழங்கப்படும். இதில் எது குறைவோ அந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
பறக்கும் படை, காணொளிக் கண்காணிப்புக் குழு, காணொளி பார்க்கும் குழு, கணக்குப்பதிவுக் குழு, தேர்தல் நடத்தை விதிக் குழு, உதவிச் செலவினக் கண்காணிப்பாளர்கள், நிலையான கண்காணிப்புக் குழு, மண்டல உதவியாளர்கள் ஆகியோருக்கும் ஒரு மாத அடிப்படைச் சம்பளம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.30,000 வழங்கப்படும். இதில் எது குறைவோ அந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
மாவட்ட ஆட்சியர்களின் தனிப்பட்ட உதவியாளர்கள் (பொது), ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், கிராம உதவியாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் வருவாய்ப் பிரிவில் உள்ள பிற பிரிவினர் உள்ளிட்ட, தேர்தல் செயல்முறை முழுவதும் தேர்தல் பணிகளுடன் தொடர்புடைய மாவட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும். இதில் எது குறைவோ அந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
- மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் மூத்த நிரலாளர்கள், நிரலாளர்கள், உதவி நிரலாளர்கள் மற்றும் மாநில அளவிலான முகமையின் பிற தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அதிகாரிகள், பணியாளர்களுக்கு ரூ.20,000.
- தேர்தல் தரவு இயக்குநர்களுக்கு ரூ.10,000.
- பிரிவு எழுத்தாளர்களுக்கு ரூ.7,500.
மதிப்பூதியம் வழங்குவதற்காக, 01.05.2026 அன்று அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் அடிப்படை ஊதியம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
குறைந்த காலம் பணியாற்றியவர்கள், சம்பாதித்த விடுப்பு அல்லது மருத்துவ விடுப்பு எடுத்துள்ள அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியம் விகிதாசார அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
பொதுத் தேர்தல்களின் வாக்குகள் எண்ணப்படும் நாள் முதல் அறிவிப்பு நாள் வரையிலான காலகட்டமான 15.03.2026 முதல் 04.05.2026 வரை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.