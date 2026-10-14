‘எத்தனை இளைஞர்களின் குரல்களை பா.ஜ.க.வால் ஒடுக்க முடியும்?’ - மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை,
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த அஷுடோஷ் ராங்கா மற்றும் சவுரவ் தாஸ் ஆகியோர் 5 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், தி.மு.க. தலைவரும், தமிழக முன்னாள் முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;-
“பா.ஜ.க. அரசாங்கத்தால் எத்தனை போராட்டக்காரர்களை கைது செய்ய முடியும்? எத்தனை இளைஞர்களின் குரல்களை பா.ஜ.க.வால் ஒடுக்க முடியும்?
அவர்கள் எவ்வளவு அதிகமான இளைஞர்களை சிறையில் அடைக்கிறார்களோ, அவ்வளவு அதிகமான அரசியல் சார்பற்ற சாதாரண குடிமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி, மக்களின் உண்மையான சக்தியை அவர்களுக்கு காட்டுவார்கள்.
அஷுடோஷ் ராங்கா மற்றும் சவுரவ் தாஸ் ஆகியோருக்கு எங்கள் ஆதரவு உள்ளது. அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து சட்டப் பிரதிநிதித்துவத்தையும், ஆதரவையும் வழங்க தி.மு.க. தயாராக உள்ளது.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.