வங்கி பணப்பரிவர்த்தனை மோசடியில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை,
வங்கி பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் ஆன்லைன் பேங்கிங் மோசடியில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான வழிமுறைகளை சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் விவரம் வருமாறு:-
வங்கி கணக்கு எண், ஏ.டி.எம். ரகசிய எண், ஓ.டி.பி., சி.சி.வி., யு.பி.ஐ. ரகசிய எண் போன்ற விவரங்களை யாரிடமும் பகிரக்கூடாது. வங்கி அதிகாரிகள் எனக்கூறி செல் போனில் தொடர்பு கொள்பவர்களிடம் தனிப்பட்ட வங்கி விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டாம். உங்கள் வங்கிக்கணக்கு எண்ணை பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடாது. பொய்யான பரிசு, சலுகை, லாட்டரி வென்றதாக கூறும் செய்திகளை நம்ப வேண்டாம்.
வங்கி கணக்கில் நடைபெறும் பணப்பரிவர்த்தனைகளை அவ்வப்போது சரிபார்க்க வேண்டும். அறிமுகமில்லாத நபர்கள் அனுப்பும் லிங்குகளை கிளிக் செய்ய வேண்டாம். கூகுள் அல்லது சமூக வலைதளங்களில் வரும் போலியான வங்கி வாடிக்கையாளர் சேவை எண்களை நம்ப வேண்டாம். AnyDesk, TeamViewer போன்ற Remote Access செயலிகளை அறிமுகம் இல்லாத நபர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடாது.
பணத்தை பெறுவதற்கு யு.பி.ஐ. ரகசிய எண் பதிவிட அவசியம் இல்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒ.டி.பி. எண் மற்றும் யு.பி.ஐ. ரகசிய எண்ணை யாரிடமும் பகிரக்கூடாது. தெரியாத நபர்களுக்கு பணம் அனுப்பக்கூடாது. போலியான KYC Update செய்திகளை நம்பக்கூடாது. தெரியாத QR Code-களை ஸ்கேன் செய்யக்கூடாது. அதிக லாபம் தருவதாக கூறும் ஆன்லைன் முதலீட்டு விளம்பரங்களை நம்பக்கூடாது.
அதையும் மீறி மோசடி நடந்துவிட்டால் உடனடியாக 1930 என்ற தேசிய சைபர் குற்ற உதவி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் https://cybercrime.gov.in?utm-source=chatgpt.com என்ற இணையதளம் மூலம் புகார் பதிவு செய்யலாம். சம்பந்தப்பட்ட வங்கியை தொடர்பு கொண்டு கணக்கு மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம். சிறிய கவனக்குறைவும் பெரிய பண இழப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் விழிப்புடன் இருந்து சைபர் குற்றங்களை தடுக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.