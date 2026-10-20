எனக்கும் பசிக்கும்ல.. குறுக்கே வந்த காரை துரத்திவிட்டு கரும்பை ருசி பார்த்த யானை

ஈரோடு,
ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி அருகே அடர்ந்த வனப்பகுதியை ஒட்டிய சாலையில், கொம்புகளைக் காட்டி ஆக்ரோஷமாகத் துரத்திய ஒற்றை யானையிடம் இருந்து, ஓட்டுநர் ஒருவர் காரை அதிவேகமாக ரிவர்ஸில் இயக்கி பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய பரபரப்பு சம்பவம் நடந்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட தாளவாடி வனப்பகுதி சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சமீபகாலமாக காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் மிகத் தீவிரமாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்று (திங்கட்கிழமை) சீவக்காய் பள்ளம் அருகே பயணிகள் 4 பேருடன் கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக பிரம்மாண்ட ஒற்றை காட்டு யானை சாலையில் வந்தது.
காரைக் கண்டதும் ஆக்ரோஷமடைந்த அந்த யானை, திடீரென பிளிறியபடி காரை நோக்கி வேகமாக முன்னேறி துரத்தத் தொடங்கியது. யானை மிக நெருங்கி வந்ததால் காரில் இருந்த பயணிகள் அச்சத்தில் உறைந்தனர். எனினும், சிறிதும் பதற்றமடையாத கார் ஓட்டுநர், தனது சாதுரியத்தால் காரை உடனடியாக பின்னோக்கி (ரிவர்ஸ்) அதிவேகமாக இயக்கினார்.
சிறிது தூரம் காரைத் துரத்தி வந்த யானை, பின்னர் கார் பின்வாங்குவதைக் கண்டு, அங்கிருந்த கரும்புத் துண்டுகளை ருசித்து சாப்பிட்டது. ஓட்டுநரின் இந்த சமயோசித புத்தியால் காரில் இருந்த 4 பேரும் நூலிழையில் உயிர் தப்பினர். இந்த திக் திக் நிமிடங்களை சக வாகன ஓட்டிகள் தங்களது மொபைல் போனில் வீடியோவாகப் பதிவு செய்ய, அது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தாளவாடி மற்றும் திம்பம் மலைப்பாதைகளில் கரும்பு மற்றும் தண்ணீர் தேடி யானைகள் அடிக்கடி சாலைகளுக்கு வருவதால், வாகன ஓட்டிகள் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் வாகனங்களை நிறுத்தவோ, ஹாரன் அடிக்கவோ அல்லது இறங்கி புகைப்படம் எடுக்கவோ வேண்டாம் என வனத்துறையினர் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.